Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Челси рассказал о своем состоянии после операции
Рис Джеймс перенес операцию на колене
х
Капитан "Челси" Рис Джеймс рассказал о своем состоянии после операции. Футболист отметил, что он получил очень много хейта из-за повреждения.
"Футбольный мир знал, что я получил травму. Сегодня меня прооперировали. Теперь я начинаю восстанавливаться, как физически, так и психологически. Меня многие поддерживали, но гораздо больше было хейта. Поверьте мне, я и сам не хотел этого. Я счастлив, когда играю в футбол. Спасибо всем людям, которые понимают и поддерживают меня".
Восстановление после травмы может занять 3-4 месяца. Также, вероятно, что Рис Джеймс не будет играть до конца этого сезона.
Популярное сейчас
- УАФ назвала место проведения первого домашнего матча сборной Украины в 2024-м году
- Убийство Пригожина организовал секретарь Совбеза РФ - Wall Street Journal
- Отец украинского полузащитника Бордо получил тяжелое ранение под Бахмутом
- Статистические порталы оценили результативную игру Мудрика в матче с Ньюкаслом
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке