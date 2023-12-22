Капитан Челси рассказал о своем состоянии после операции

Капитан "Челси" Рис Джеймс рассказал о своем состоянии после операции. Футболист отметил, что он получил очень много хейта из-за повреждения.

"Футбольный мир знал, что я получил травму. Сегодня меня прооперировали. Теперь я начинаю восстанавливаться, как физически, так и психологически. Меня многие поддерживали, но гораздо больше было хейта. Поверьте мне, я и сам не хотел этого. Я счастлив, когда играю в футбол. Спасибо всем людям, которые понимают и поддерживают меня".

Восстановление после травмы может занять 3-4 месяца. Также, вероятно, что Рис Джеймс не будет играть до конца этого сезона.