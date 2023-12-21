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Капитан Челси выбыл из-за травмы на несколько месяцев

Англия
Обновлено

Рису Джеймсу нужно сделать операцию

Капитан Челси выбыл из-за травмы на несколько месяцев

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Капитан "Челси" Рис Джеймс получил травму подколенного сухожилия в матче 16-го тура Премьер-лиги против "Эвертона".

Защитник надеялся обойтись без хирургического вмешательства, но после медицинского обследования было принято решение оперировать. В ближайшее время Джеймс должен лететь во Францию.

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Восстановление после травмы может занять 3-4 месяца. Также, вероятно, что Рис Джеймс не будет играть до конца этого сезона.

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Челси (Лондон) Рис Джеймс
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Источник:
daily mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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