АПЛ. Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед 1:1. Искусство парковки автобуса

Чего от встречи между "Астон Виллой" и "Шеффилд Юнайтед" мог ждать любитель Английской Премьер-лиги? Наверное, комфортного преимущества бирмингемской команды, особенно учитывая тот факт, что в последний раз они не смогли выиграть на глазах у родных трибун еще в прошлом сезоне. Подобные ожидания были и у нас, ведь команда Эмери в прекрасной форме и уже неоднократно показывала, что умеет играть против низких блоков, а более низкого блока, чем у "Шеффилда", трудно придумать. Так что по поводу ожиданий и реальности? Совпали ли они? Однозначно нет.

Хотя стоит отметить, что игровые роли, которые взяли на себя обе команды, все же были ожидаемыми: "Вилла" активно наступала на чужие ворота и искала щели между массированной защитой соперника для развития собственных атак, а "клинки" приехали играть на отбой, приехали обороняться и именно этим они и занимались.

В первом тайме особенно острые моменты были после ударов от Консы головой, Диаби из-под защитника и от Уоткинса из пределов штрафной, но в одном случае мяч просто не попал в створ ворот, а в двух других спас Фодерингем. Защита и только защита, с таким настроем на этот матч вышла команда Уайлдера, хотя они противостояли третьей лучшей команде АПЛ на данный момент, конечно нужно было быть осторожным. Однако "Шеффилд" перестарался и вспомнить какой-то опасный момент у ворот Мартинеса просто невозможно.

На вторую половину встречи "вилланы" вышли с новой силой и продолжили делать то, что и в первом: давить, бить, атаковать, искать возможности. Казалось, что гол команды Эмери назревает и это лишь вопрос времени. На 59-й минуте это ощущение оправдалось благодаря стараниям Уоткинса и Бейли: первый перехватил мяч после неточного паса от Болдока, а второй открылся под передачу, чтобы забить легкий гол. Казалось, что вот, наконец, 1:0. Но судья ВАР подробно рассматривал все, что предшествовало голу и заметил фол со стороны Рамзи против Фодерингема. Энтони Тейлор лично пересмотрел эпизод и отменил взятие ворот. Поэтому "Вилле" нужно было продолжать свое наступление, задача все еще не выполнена.

Как ни странно, но на 78-й минуте мы даже увидели опасный момент у ворот Эмилиано Мартинеса. Это Оливер Норвуд пробивал из-за пределов штрафной площади, но кипер "Виллы" все же справился. Да и в дальнейшем атаки гостей были все более частым явлением, именно в тот период они набили неплохую статистику по ударам, впрочем большинство из них, если вообще не все, были издали, поэтому и не такими острыми.

"Шеффилд Юнайтед" сегодня показал мастер-класс по парковке автобуса у своих ворот, а под конец перевернул всю игру с ног на голову. Это Густаво Хамер открылся под передачу со штрафного и на лицевой линии обыграл МакГинна, чтобы в штрафной найти точным пасом Камерона Арчера. Удар в касание и в ближний угол от бывшего игрока "Астон Виллы" и это 0:1.

Им оставалось лишь удержать добытый счет, они прекрасно оборонялись практически весь матч, поэтому особых проблем для "Шеффилда" не ожидалось, но одна волшебная подача с фланга от Дугласа Луиза и врывание от Дзаньоло, который опередил Фодерингема выровняли счет на табло и, наверное, восстановили какую-то справедливость.

15 побед на "Вилла Парк" подряд, здесь не могли устоять даже такие тяжеловесы как "Манчестер Сити" и "Арсенал", но вот сюда пожаловал Крис Уайлдер со своим скромным "Шеффилдом". Да, "клинки" все же не победили, но были очень близки к этому. В любом случае, серия из 15 домашних побед подряд для "Виллы" превратилась в чуть более скромную, но все же громкую серию из 16 матчей без поражений. Многие скажут, что "Шеффилд" просто отсиделся в обороне, а мы скажем, что сидеть в обороне также нужно уметь.

АПЛ, 18-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Астон Вилла" — "Шеффилд Юнайтед" 1:1

Голы: Дзаньоло (90+8) — Арчер (87)

*На 59-й минуте гол Леона Бэйли был отменен из-за нарушения правил

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш, Конса, Лангле, Динь (Морено, 74) — Бэйли (Дзаньоло, 81), Рамзи, Луиз, Макгинн — Диаби (Дуран, 74) — Уоткинс

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем — Богл, Балдок, Трасти, Робинсон, Ларуси (Лоу, 58) — Соуза, Бен Слиман (Макети, 76), Норвуд — Арчер (Макберни, 90+1), Брукс (Хамер, 58)

Предупреждения: Бэйли (49), Дзаньоло (90+6), Кэш (90+10) — Ларуси (51), Богл (69), Трасти (90+9)