  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Миколенко возвращается к игре, Забарный - тоже в старте на 18 тур АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миколенко возвращается к игре, Забарный - тоже в старте на 18 тур АПЛ

Англия

Проведем уикенд с нашими ребятами

Миколенко возвращается к игре, Забарный - тоже в старте на 18 тур АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня проходят матчи 18-го тура АПЛ. Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко возвращается в стартовый состав команды после двух пропущенных игр из-за травмы. В честь этого Миколенко сделали героем постера стартового состава. В 16:00 "Эвертон" начнет поединок с "Тоттенхэмом".

В параллельной игре "Борнмут" будет принимать в гостях у "Ноттингема". Защитник Илья Забарный, традиционно, будет играть с первых минут. Стартовый свисток ждите в 16:00.

По теме
yellow-arrow
Одни имели моменты, другие их реализовывали. Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
АПЛ. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 2:0. Уже и нечему удивляться
yellow-arrow
17-й подряд поединок Забарного. Ноттингем Форест - Борнмут. Текстовая трансляция матча АПЛ
Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Борнмут Виталий Миколенко Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости