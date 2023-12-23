Миколенко возвращается к игре, Забарный - тоже в старте на 18 тур АПЛ

Сегодня проходят матчи 18-го тура АПЛ. Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко возвращается в стартовый состав команды после двух пропущенных игр из-за травмы. В честь этого Миколенко сделали героем постера стартового состава. В 16:00 "Эвертон" начнет поединок с "Тоттенхэмом".

В параллельной игре "Борнмут" будет принимать в гостях у "Ноттингема". Защитник Илья Забарный, традиционно, будет играть с первых минут. Стартовый свисток ждите в 16:00.