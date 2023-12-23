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Миколенко возвращается к игре, Забарный - тоже в старте на 18 тур АПЛ
Проведем уикенд с нашими ребятами
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня проходят матчи 18-го тура АПЛ. Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко возвращается в стартовый состав команды после двух пропущенных игр из-за травмы. В честь этого Миколенко сделали героем постера стартового состава. В 16:00 "Эвертон" начнет поединок с "Тоттенхэмом".
Today's Toffees! ????#TOTEVE pic.twitter.com/ydBnQfuskM— Everton (@Everton) December 23, 2023
В параллельной игре "Борнмут" будет принимать в гостях у "Ноттингема". Защитник Илья Забарный, традиционно, будет играть с первых минут. Стартовый свисток ждите в 16:00.
Our team for #NFOBOU ???? pic.twitter.com/hLYs0caH8P— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 23, 2023
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