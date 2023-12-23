  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Дебют женщины-арбитра, камбэк Борнмута Забарного и очередное поражение Ньюкасла
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Дебют женщины-арбитра, камбэк Борнмута Забарного и очередное поражение Ньюкасла

Англия
Обновлено

О трех матчах 18-го тура чемпионата Англии

АПЛ. Дебют женщины-арбитра, камбэк Борнмута Забарного и очередное поражение Ньюкасла

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ноттингем Форест" – "Борнмут" 2:3

Голы: Эланга (47), Вуд (74) – Соланке (51, 58, 90+4)

Удаление: Боли (23)

"Борнмут" начал создавать острые моменты в матче с "Ноттингем Форест" только после того, как хозяева остались в меньшинстве. Боли сыграл с протяжкой в подкате, влетел в ногу сопернику и покинул поле. Сразу же по выходу на второй тайм команды начали обмениваться голами. "Лесники" порадовали, подопечные Нуну Эшпириту Санту старались не омрачить дебют тренера.

Особенно рьяным вышел второй забитый мяч "Фореста", когда отличился Вуд. Крис забил из-под Забарного, но Роберт Джонс мог и свистнуть фол, ведь нападающий откровенно завалил украинца. Впрочем, Соланке пошел на хет-трик и сместил акценты в положительную для "Борнмута" сторону. Доминик забил 11 голов в 17 матчах АПЛ-2023/24.

В целом, Забарный провел адекватный поединок. Его оценка от статистических порталов является средней среди игроков команды. 6.9 от SofaScore и 6.4 от WhoScored. Центрбек также выиграл две верховые дуэли, отдал 1 ключевой пас, который привел к опасному моменту. Очередной поединок в основе, очередные 90+ минут для Ильи.

"Фулхэм" – "Бернли" 0:2

Голы: Одобер (47), Берге (66)

Матч "Фулхэм" – "Бернли" стал первым в истории АПЛ поединком, в рамках которого в поле работала женщина-арбитр. Больших замечаний к Ребекке Уэлч не возникло. "Дачники" провели слабый как для себя поединок и позволили подопечным Венсана Компани прервать неудачную выездную серию. Тем не менее, этого все еще недостаточно, чтобы покинуть зону вылета.

"Лутон Таун" – "Ньюкасл Юнайтед" 1:0

Гол: Таунсенд (25)

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

По теме
yellow-arrow
Победа Забарного и поражение Миколенко. Как сыграли украинцы в АПЛ
yellow-arrow
Артета сравнил Энфилд со стиральной машиной
yellow-arrow
Ливерпуль - Арсенал: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Ноттингем Форест Фулхэм (Лондон) АПЛ Бернли Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости