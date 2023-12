АПЛ. Дебют женщины-арбитра, камбэк Борнмута Забарного и очередное поражение Ньюкасла

"Ноттингем Форест" – "Борнмут" 2:3

Голы: Эланга (47), Вуд (74) – Соланке (51, 58, 90+4)

Удаление: Боли (23)

"Борнмут" начал создавать острые моменты в матче с "Ноттингем Форест" только после того, как хозяева остались в меньшинстве. Боли сыграл с протяжкой в подкате, влетел в ногу сопернику и покинул поле. Сразу же по выходу на второй тайм команды начали обмениваться голами. "Лесники" порадовали, подопечные Нуну Эшпириту Санту старались не омрачить дебют тренера.

Особенно рьяным вышел второй забитый мяч "Фореста", когда отличился Вуд. Крис забил из-под Забарного, но Роберт Джонс мог и свистнуть фол, ведь нападающий откровенно завалил украинца. Впрочем, Соланке пошел на хет-трик и сместил акценты в положительную для "Борнмута" сторону. Доминик забил 11 голов в 17 матчах АПЛ-2023/24.

В целом, Забарный провел адекватный поединок. Его оценка от статистических порталов является средней среди игроков команды. 6.9 от SofaScore и 6.4 от WhoScored. Центрбек также выиграл две верховые дуэли, отдал 1 ключевой пас, который привел к опасному моменту. Очередной поединок в основе, очередные 90+ минут для Ильи.

"Фулхэм" – "Бернли" 0:2

Голы: Одобер (47), Берге (66)

Матч "Фулхэм" – "Бернли" стал первым в истории АПЛ поединком, в рамках которого в поле работала женщина-арбитр. Больших замечаний к Ребекке Уэлч не возникло. "Дачники" провели слабый как для себя поединок и позволили подопечным Венсана Компани прервать неудачную выездную серию. Тем не менее, этого все еще недостаточно, чтобы покинуть зону вылета.

"Лутон Таун" – "Ньюкасл Юнайтед" 1:0

Гол: Таунсенд (25)

