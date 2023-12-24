Гари Невилл: Нужно убрать Зинченко, он обуза

Салах практически всех разрывает на своём фланге, не говоря уж про тихохода Зинченко. Артета знал, что против Салаха один Зинченко не справится, однозначно. Надо было или выставить другого более быстрого игрока на этот фланг ( в данной игре против Салаха) или хотя бы чтобы постоянно была подстраховка. Игра в отборе, особенно с быстрыми игроками, это слабое место у Зинченкео. Об этом все знают, в том числе и Артета, который об этом буквально недавно говорил. У Зинченко много других сильных качеств за что и держат его в Арсенале.