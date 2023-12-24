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Гари Невилл: Нужно убрать Зинченко, он обуза
Легенда МЮ раскритиковала украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера прошел матч "Ливерпуль" – "Арсенал", 1:1. Легенда "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл раскритиковал Александра Зинченко:
"Нужно убрать Зинченко, он обуза. Он теряет мяч против такого топ игрока как Салах, что недопустимо в таких матчах", — сказал Гарри Невилл.
Напомним, за этот сезон Зинченко провел 23 матча, забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.
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Источник:Football London
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Siren05 (Мариуполь)
24.12.2023 в 13:24
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