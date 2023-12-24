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Гари Невилл: Нужно убрать Зинченко, он обуза

Англия
Обновлено

Легенда МЮ раскритиковала украинца

Гари Невилл: Нужно убрать Зинченко, он обуза

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера прошел матч "Ливерпуль" – "Арсенал", 1:1. Легенда "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл раскритиковал Александра Зинченко:

"Нужно убрать Зинченко, он обуза. Он теряет мяч против такого топ игрока как Салах, что недопустимо в таких матчах", — сказал Гарри Невилл.

Напомним, за этот сезон Зинченко провел 23 матча, забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.

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Гари Невилл Александр Зинченко
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Источник:
Football London
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Siren05 (Мариуполь)
24.12.2023 в 13:24
Салах практически всех разрывает на своём фланге, не говоря уж про тихохода Зинченко. Артета знал, что против Салаха один Зинченко не справится, однозначно. Надо было или выставить другого более быстрого игрока на этот фланг ( в данной игре против Салаха) или хотя бы чтобы постоянно была подстраховка. Игра в отборе, особенно с быстрыми игроками, это слабое место у Зинченкео. Об этом все знают, в том числе и Артета, который об этом буквально недавно говорил. У Зинченко много других сильных качеств за что и держат его в Арсенале.
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Комментарии 1
Siren05 (Мариуполь)
24.12.2023 в 13:24
Салах практически всех разрывает на своём фланге, не говоря уж про тихохода Зинченко. Артета знал, что против Салаха один Зинченко не справится, однозначно. Надо было или выставить другого более быстрого игрока на этот фланг ( в данной игре против Салаха) или хотя бы чтобы постоянно была подстраховка. Игра в отборе, особенно с быстрыми игроками, это слабое место у Зинченкео. Об этом все знают, в том числе и Артета, который об этом буквально недавно говорил. У Зинченко много других сильных качеств за что и держат его в Арсенале.
Ответить
1
0

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