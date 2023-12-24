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Манчестер Сити хочет подписать 17-летнего аргентинца. Челси тоже заинтересован в трансфере таланта
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Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Сити” продолжает работать над подписанием 17-летнего аргентинского таланта Клаудио Эчеверри, который сейчас выступает за “Ривер Плейт”. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Стороны контактируют друг с другом. Пока не известно, на какой стадии находятся переговоры.
Параллельно “Челси” также все еще заинтересован в трансфере Эчеверри. В то же время “Барселона” не готова бороться за атакующего полузащитника, ведь за него нужно будет заплатить большую сумму.
Эчеверри дебютировал в первой команде “Ривер Плейта” в июне этого года. В общей сложности на его счету один ассист в шести матчах.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро. Он входит в десятку самых дорогих футболистов мира в возрасте до 17 лет.
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