Нкунку забил первый гол в АПЛ в первом же матче

Полузащитник "Челси" Кристофер Нкунку сегодня сыграл первый матч в АПЛ. Произошло это в игре с "Вулверхэмптоном". Он вышел на поле на 58-й минуте. А в компенсированное время, на 90+6-й минуте, Нкунку сумел забить дебютный гол в этом турнире, и за "Челси" в целом. Правда, этот гол не помог взять очки - "пенсионеры" проиграли 2:1.

The first of many for Christopher Nkunku in Chelsea Blue. pic.twitter.com/DEzuE0XndE