  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Нкунку забил первый гол в АПЛ в первом же матче
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нкунку забил первый гол в АПЛ в первом же матче

Англия

И дебютный за Челси в официальной игре

Нкунку забил первый гол в АПЛ в первом же матче

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Челси" Кристофер Нкунку сегодня сыграл первый матч в АПЛ. Произошло это в игре с "Вулверхэмптоном". Он вышел на поле на 58-й минуте. А в компенсированное время, на 90+6-й минуте, Нкунку сумел забить дебютный гол в этом турнире, и за "Челси" в целом. Правда, этот гол не помог взять очки - "пенсионеры" проиграли 2:1.

Напомним, что Кристофер присоединился к лондонцам летом этого года. В подготовительных товарищеских матчах он был в прекрасной форме, в частности, трижды отличался. Однако, травма не позволила ему начать сезон вместе со всеми.

Впервые после травмы Нкунку вернулся в прошлой игре "Челси" в рамках Кубка Футбольной Лиги против "Ньюкасла".

По теме
yellow-arrow
Битва середняков АПЛ. Вулверхэмптон - Челси 2:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Известны оценки Мудрика за полчаса игры с Вулверхэмптоном
yellow-arrow
АПЛ. Вулверхэмптон – Челси 2:1. Рождественское чудо? Нет, это рождественская обыденность
Челси (Лондон) АПЛ Кристофер Нкунку
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости