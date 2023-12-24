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Нкунку забил первый гол в АПЛ в первом же матче
И дебютный за Челси в официальной игре
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Кристофер Нкунку сегодня сыграл первый матч в АПЛ. Произошло это в игре с "Вулверхэмптоном". Он вышел на поле на 58-й минуте. А в компенсированное время, на 90+6-й минуте, Нкунку сумел забить дебютный гол в этом турнире, и за "Челси" в целом. Правда, этот гол не помог взять очки - "пенсионеры" проиграли 2:1.
The first of many for Christopher Nkunku in Chelsea Blue. pic.twitter.com/DEzuE0XndE— ~ (@CFCdruw) December 24, 2023
Напомним, что Кристофер присоединился к лондонцам летом этого года. В подготовительных товарищеских матчах он был в прекрасной форме, в частности, трижды отличался. Однако, травма не позволила ему начать сезон вместе со всеми.
Впервые после травмы Нкунку вернулся в прошлой игре "Челси" в рамках Кубка Футбольной Лиги против "Ньюкасла".
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