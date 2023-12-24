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Битва середняков АПЛ. Вулверхэмптон - Челси 2:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Битва середняков АПЛ. Вулверхэмптон - Челси 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Матч 18-го тура АПЛ между "Вулверхэмптоном" и "Челси" завершился со счетом 2:1 в пользу первых. Нет смысла что-то снова говорить о "Челси" - эта команда сейчас не достойна высоких мест. Единственный позитив для них - это дебютный гол Нкунку. "Волки", благодаря 3-м очкам, догнали в таблице своего сегодняшнего оппонента. Теперь у обоих по 22 балла и 10-11 места.

АПЛ, 18-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Вулверхэмптон" - "Челси" 2:1

Голы: Лемина (51), Доэрти (90+3) - Нкунку (90+6)

"Вулверхэмптон": Са - Килман, Доусон (С. Буэно, 70), Тоти - Семеду, Лемина Гомеш, Аит-Нури (У. Буэну, 87) - Хван, Сарабия (Дойл, 75) - Кунья (Доэрти, 86)

"Челси": Петрович - Гюсто (Бадиашиль, 80), Дисаси, Силва, Колвилл (Маатсен, 79) - Угочукву (Нкунку, 58), Галлахер - Палмер, Джексон (Мадуэке, 80), Стерлинг - Броя (Мудрик, 58)

Предупреждения: Лемина (27), Кунья (64), У. Буэну (90+10) - Галлахер (30), Палмер (56), Гюсто (60), Джексон (62), Стерлинг (90+9)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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