Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Битва середняков АПЛ. Вулверхэмптон - Челси 2:1. Обзор матча и видео голов
Сравнялись по очкам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матч 18-го тура АПЛ между "Вулверхэмптоном" и "Челси" завершился со счетом 2:1 в пользу первых. Нет смысла что-то снова говорить о "Челси" - эта команда сейчас не достойна высоких мест. Единственный позитив для них - это дебютный гол Нкунку. "Волки", благодаря 3-м очкам, догнали в таблице своего сегодняшнего оппонента. Теперь у обоих по 22 балла и 10-11 места.
АПЛ, 18-й тур
Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
"Вулверхэмптон" - "Челси" 2:1
Голы: Лемина (51), Доэрти (90+3) - Нкунку (90+6)
"Вулверхэмптон": Са - Килман, Доусон (С. Буэно, 70), Тоти - Семеду, Лемина Гомеш, Аит-Нури (У. Буэну, 87) - Хван, Сарабия (Дойл, 75) - Кунья (Доэрти, 86)
"Челси": Петрович - Гюсто (Бадиашиль, 80), Дисаси, Силва, Колвилл (Маатсен, 79) - Угочукву (Нкунку, 58), Галлахер - Палмер, Джексон (Мадуэке, 80), Стерлинг - Броя (Мудрик, 58)
Предупреждения: Лемина (27), Кунья (64), У. Буэну (90+10) - Галлахер (30), Палмер (56), Гюсто (60), Джексон (62), Стерлинг (90+9)
Популярное сейчас
- Не Пихаленок и Сваток. Ребров интересовался у Максимова еще одним игроком Днепра-1 для сборной
- Черноморец остался без вице-президента: Генинсон покинул клуб
- Особенно пострадала российская артиллерия. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
- Известна оценка Зинченко в матче с Ливерпулем
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке