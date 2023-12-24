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Глейзеры продали 25% акций Манчестер Юнайтед. Руководить командою будет Рэтклифф

Англия
Обновлено

Сэр Джим Рэтклифф получил контроль над спортивными операциями

Глейзеры продали 25% акций Манчестер Юнайтед. Руководить командою будет Рэтклифф

Telegraph/Jon Super

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о продаже 25% акций клуба нефтехимической компании INEOS, которой владеет и управляет британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф.

INEOS заплатила за сделку 1.2 млрд фунтов. Еще 300 млн из собственного кармана Рэтклифф потратит на улучшение инфраструктуры клуба.

Приобретя миноритарный пакет акций клуба Рэтклифф получил полный контроль над спортивной деятельностью клуба - это управление мужской и женской командами, а также академией МЮ. Также INEOS получил два места в наблюдательном совете Юнайтед.

Миллиардер стремится помочь "красным дьяволам" быть снова лидерами мирового футбола.

Наши общие амбиции понятны: мы все хотим увидеть "Манчестер Юнайтед" там, где мы должны быть, на самой вершине английского, европейского и мирового футбола.

Мы здесь на долгосрочную перспективу и признаем что впереди много вызовов и упорной работы, к которой мы подойдем со всей тщательностью, профессионализмом и страстью.

Еще до официального объявления о приобретении INEOS акций клуба исполнительный директор МЮ Ричард Арнольд объявил о своей отставке.

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Олд Траффорд Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф Глейзеры
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Источник:
МЮ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
24.12.2023 в 20:15
Женіть Тен Хага
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
24.12.2023 в 20:15
Женіть Тен Хага
Ответить
0
0

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