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Лидер Ливерпуля поздравил болельщиков с Рождеством
Рождество - это время, когда вся семья собирается вместе (С)
Getty Images / Global Images Ukraine
Игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах поздравил болельщиков с Рождеством в социальных сетях.
"Рождество - это время, когда вся семья собирается вместе и празднует. Из-за жестокой войны, продолжающейся на Ближнем Востоке, особенно из-за смерти и разрушений в Газе, в этом году мы встречаем Рождество с очень тяжелым сердцем и разделяем боль тех семей, которые оплакивают потерю своих близких. Пожалуйста, не забывайте их и не привыкайте к их страданиям. Счастливого Рождества".
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Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось утром 7 октября. Позже премьер-министр Беньямин Нетаньяху в своем обращении заявил, что страна находится в состоянии войны.
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