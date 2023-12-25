Лидер Ливерпуля поздравил болельщиков с Рождеством

Игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах поздравил болельщиков с Рождеством в социальных сетях.

"Рождество - это время, когда вся семья собирается вместе и празднует. Из-за жестокой войны, продолжающейся на Ближнем Востоке, особенно из-за смерти и разрушений в Газе, в этом году мы встречаем Рождество с очень тяжелым сердцем и разделяем боль тех семей, которые оплакивают потерю своих близких. Пожалуйста, не забывайте их и не привыкайте к их страданиям. Счастливого Рождества".