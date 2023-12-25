  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лидер Ливерпуля поздравил болельщиков с Рождеством
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Ливерпуля поздравил болельщиков с Рождеством

Англия
Обновлено

Рождество - это время, когда вся семья собирается вместе (С)

Лидер Ливерпуля поздравил болельщиков с Рождеством

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах поздравил болельщиков с Рождеством в социальных сетях.

"Рождество - это время, когда вся семья собирается вместе и празднует. Из-за жестокой войны, продолжающейся на Ближнем Востоке, особенно из-за смерти и разрушений в Газе, в этом году мы встречаем Рождество с очень тяжелым сердцем и разделяем боль тех семей, которые оплакивают потерю своих близких. Пожалуйста, не забывайте их и не привыкайте к их страданиям. Счастливого Рождества".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось утром 7 октября. Позже премьер-министр Беньямин Нетаньяху в своем обращении заявил, что страна находится в состоянии войны.
Читайте такжеКаррагер: Ливерпуль упустил множество моментов в игре против Арсенала

По теме
yellow-arrow
Гари Невилл раскритиковал нестабильные результаты своего бывшего клуба
yellow-arrow
Астон Вилла интересуется хавбеком Лидса
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ливерпуль Мохамед Салах
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
instagram
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости