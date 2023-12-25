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"Культурный провал в МЮ может исправить лишь новый владелец". Невилл раскритиковал результаты бывшего клуба

Англия
Обновлено

Гари Невилл рассказал о нестабильности МЮ

"Культурный провал в МЮ может исправить лишь новый владелец". Невилл раскритиковал результаты бывшего клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал нестабильные результаты своего бывшего клуба.

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"Меня это совсем не удивляет. Я не восхищался, когда они играли против "Ливерпуля". Я думал, что "Ливерпуль" играл не на своем уровне. Думаю, что они проявили стойкость и продержались до конца, а ничью на "Энфилде" всегда нужно уважать".

"Но я думаю, что сейчас мы видим от этой команды - и я имею в виду не только нынешний состав под руководством тен Хага, но и команду под руководством любого тренера за последние шесть, семь и восемь лет - это почти одно и то же: вы не можете им доверять".

"Проблемы гораздо глубже, мы уже столько раз уже говорили о них. Это культурный провал во всем клубе, который можно исправить только путем нового владельца".

В субботу, 23 декабря, "МЮ" проиграл "Вест Хэму" в матче 16-го тура АПЛ со счетом 0:2. В предыдущем поединке команда под руководством тен Хага сыграла вничью с "Ливерпулем" (0:0).

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Источник:
skysports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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JudgeDredd (Киев)
25.12.2023 в 21:52
Взагалі доля МЮ нагадує долю ДК. Пішов Фергюссон (Лобановський) і не знайшлося, кому його замінити. Прийшли замість Щербицького (фактичного хазяїна команди) брати і перетворили славетний клуб на посміховисько.
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Комментарии 2
JudgeDredd (Киев)
25.12.2023 в 21:52
Взагалі доля МЮ нагадує долю ДК. Пішов Фергюссон (Лобановський) і не знайшлося, кому його замінити. Прийшли замість Щербицького (фактичного хазяїна команди) брати і перетворили славетний клуб на посміховисько.
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Игорь84 (Киев)
25.12.2023 в 20:08
Це з яких пір Гаррі Невілл форвардом став? Друзі, вчіть історію, чи як...
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