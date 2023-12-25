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"Культурный провал в МЮ может исправить лишь новый владелец". Невилл раскритиковал результаты бывшего клуба
Гари Невилл рассказал о нестабильности МЮ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал нестабильные результаты своего бывшего клуба.
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"Меня это совсем не удивляет. Я не восхищался, когда они играли против "Ливерпуля". Я думал, что "Ливерпуль" играл не на своем уровне. Думаю, что они проявили стойкость и продержались до конца, а ничью на "Энфилде" всегда нужно уважать".
"Но я думаю, что сейчас мы видим от этой команды - и я имею в виду не только нынешний состав под руководством тен Хага, но и команду под руководством любого тренера за последние шесть, семь и восемь лет - это почти одно и то же: вы не можете им доверять".
"Проблемы гораздо глубже, мы уже столько раз уже говорили о них. Это культурный провал во всем клубе, который можно исправить только путем нового владельца".
В субботу, 23 декабря, "МЮ" проиграл "Вест Хэму" в матче 16-го тура АПЛ со счетом 0:2. В предыдущем поединке команда под руководством тен Хага сыграла вничью с "Ливерпулем" (0:0).
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