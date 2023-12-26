Тен Хаг исключил продажу Марсьяля зимой: У МЮ нет такой цели

Эрик тен Хаг заявил, что "Ман Юнайтед" не намерен продавать Антони Марсьяля зимой.

- Марсьяль вернулся в строй или все еще нездоров?

- Он все еще нездоров.

- По поводу его будущего. Все идет к тому, что по окончании сезона его контракт не будет продлен. Есть ли вероятность его продажи в январе?

- Когда будут новости, я, конечно же, сообщу. Но у нас нет такой цели [продавать Марсьяля], - сказал главный тренер "Манчестер Юнайтед".