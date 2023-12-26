АПЛ. Ньюкасл – Ноттингем Форест 1:3. Неприятный подарок от бывшего на Boxing Day

"Ньюкасл" в этом сезоне стал полноценно домашней командой, результаты которой дома и на выезде разительно отличаются. От этого приезд на "Сент-Джеймс Парк" скромного "Ноттингема" выглядел скорее как очередная домашняя победа для "сорок", подобных в этом сезоне было много, причем не только в рамках Премьер-лиги. Но новозеландский нападающий "лесников" Крис Вуд решил преподнести неприятный подарок на Boxing Day своей бывшей команде.

Команды слегка удивили пассивным стартом матча, особенно этого не ожидалось от подопечных Эдди Гау, команды играли хоть и максимально вертикально, но так медленно, что прочитать любые последующие действия друг друга было слишком легко. В таком сонном футболе Александер Исак нашел пенальти для своей команды, против него неосторожно сыграл Ола Айна, поэтому одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал все тот же Исак. 1:0.

Но как до, так и после этого гола мы не увидели тот настоящий "Ньюкасл", который заставил смотреть на себя с широко открытыми глазами. Медленные атаки и лишь намеки на активные прессинг действия на чужой половине поля точно не украшали "сорок" сегодня. Зато "Ноттингем Форест", который недавно получил нового наставника в лице Нуну Эшпириту Санту, проводит уже второй неплохой матч подряд. Они достойно сражались против "Борнмута", хотя и проиграли, а здесь показали настоящее мастерство при игре на переходных фазах.

Один лишь Антони Эланга должен был забивать где-то трижды, однако в одном случае свою команду спасал Мартин Дубравка, в другом сам Эланга пробивал не лучшим образом, имея хорошие возможности. Впрочем швед все же нашел свою важную роль в этой игре - лучше быть ассистентом, чем бомбардиром-неудачником. Как раз перед завершением первого тайма "лесники" разыграли красивую контратаку, по итогам которой Эланга прострелил вдоль ворот и один единственный, никем не прикрытый Крис Вуд с легкостью отправил круглого в пустые ворота. Бывший нападающий "Ньюкасла" не праздновал свой гол, но было ощущение, что "Ноттингем" способен на большие подвиги, чем просто сравнять счет и соблюсти ничью.

Так и получилось. После выхода на поле после перерыва оборона хозяев поля полностью посыпалась, причем настолько откровенно и недопустимо, насколько только возможно. Сначала Антони Эланга нехитрой передачей разрезал защитную линию и оставил Вуд один-в-один против Дэна Берна. Неожиданно удачный дриблинг от крепкого нападающего уложил защитника на пятую точку, а мяч отправился в сетку ворот Дубравки.

И даже на этом гости не остановились. Центральный защитник "лесников" Мурильо снова нашел щель и выдал передачу, которая разрезала всю оборону "Ньюкасла" (в очередной раз ошибка от Триппьера - он не выдержал линию офсайда). Крис Вуд охотно принял мяч и оформил хет-трик в ворота бывшей команды.

В дальнейшем мы видели в основном попытки команды Эдди Гау отыграться, отдельные острые моменты они создали, один из таких был у Александара Исака, однако со всеми попытками соперников успешно справился Мэтт Тернер. Мы снова не смогли увидеть классический "Ньюкасл", который играет на скорости, активно прессингует на чужой половине поля, этого всего сегодня не было. Зато мы стали свидетелями интересных метаморфоз "Ноттингема", который получил нового наставника. Нуну Эшпириту Санту вернулся в английский футбол и снова начинает выстраивать свою узнаваемую команду, которая играет быстро, которая ловит соперников на переходах и которая умеет оформлять хорошие контратаки.

Это третье поражение для "сорок" подряд, если учитывать вылет из Кубка Лиги в серии пенальти. В команде что-то сломалось, хотя, почти наверняка, главной причиной этому являются травмы и усталость. Они откровенно устали после такого насыщенного осенне-зимнего графика. Они не привыкли к сезонам с еврокубками, от чего сейчас и страдают результаты. Справедливая победа "Ноттингема", они были банально лучше.

АПЛ, 19-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Ньюкасл" — "Ноттингем Форест" 1:3

Голы: Исак (23) — Вуд (45+1, 53, 60)

"Ньюкасл": Дубравка — Триппьер, Ботман (Холл, 79), Шер, Берн (Ливраменто, 55) — Майли, Гимараэс, Лонгстафф (Жоэлинтон, 71) - Альмирон (Уилсон, 55), Исак, Гордон

"Ноттингем Форест": Тернер — Айна, Мурильо, Ниакате, Монтьель (Уильямс, 70) — Данилу (Куяте, 90+1), Сангаре (Йейтс, 70) — Эланга (Уоррелл, 90+1), Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои (Домингес, 79) — Вуд

Предупреждения: Гордон (27), Гимараэс (85), Шер (88) — Сангаре (26), Монтьель (27), Уильямс (84)