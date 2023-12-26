АПЛ. Бернли – Ливерпуль 0:2. Интригу нужно убивать раньше

Приезд команды Юргена Клоппа в Бернли не обещал никакой интриги, еще перед матчем все футбольные эксперты спокойно сошлись на том, что местной команде просто не будет что противопоставить такому гиганту. Как оказалось, подобные ожидания оправдались и интересного противостояния между мерсисайдцами и "бордовыми" мы так и не увидели.

Несмотря на небольшую ротацию со стороны наставника гостей (в старте не было Луиса Диаса и Доминика Собослая), команда достаточно спокойно открыла счет уже в начале встречи. Произошло это после неудачной атаки от "Бернли", после которой "Ливерпуль" бросился атаковать в ответ. Коди Гакпо прошел по флангу и сместился ближе к центру, впоследствии он увидел набегающего Дарвина Нуньеса и откатил уругвайцу под удар, сам выстрел от Дарвина получился мощным и залетел точно под дальнюю штангу. Красиво и относительно спокойно. 0:1.

И мерсисайдцы сразу же попытались развить свой успех, неплохие попытки были у Коди Гакпо, он сразу несколько раз остро пробивал по воротам соперника, также хорошими шансами не воспользовались Салах и Райан Гравенберх. То есть натиск от гостей не утихал и "Бернли" не так часто вообще видел мяч в собственных ногах, от чего и намеков на опасность у ворот Алиссона мы увидеть не могли.

В таком темпе прошел весь первый тайм и после перерыва мы снова увидели похожую картину: подопечные Клоппа стараются оформить второй гол, чтобы полностью снять вопросы по поводу победителя в игре и не дарить "Бернли" какой-то надежды на случайное спасение. И на 55-й минуте, казалось, задача выполнена: Харви Эллиотт забил свой гол после классного паса от Гравенберха, впрочем после просмотра ВАР арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Мо Салаха.

Стоит отметить, что во втором тайме "бордовые" все же начали находить пути к воротам соперника и мы увидели хоть какой-то ответ на агрессию "Ливерпуля". На 67-й минуте Гудмундсон имел прекрасную возможность сравнять счет, когда он получил идеальную передачу после сольного прохода от Уилсона Одобера, однако удар головой от исландца пролетел мимо ворот. Да и вообще ребята Компани нанесли по воротам соперника больше ударов, чем их соперники во второй 45-минутке.

Именно эти небольшие намеки на опасность заставляли мерсисайдцев сильно нервничать, ведь они прекрасно чувствовали свое преимущество, вот только не могли воплотить его в солидный счет на табло и чем ближе конец матча, тем больше нервов отслеживалось в их действиях. Якоб Бруун Ларсен мог похоронить все старания соперника на 87-й минуте, когда он внезапно перехватил передачу от Ватару Эндо и пробивал из-за пределов штрафной, не хватило буквально немного до взятия ворот.

Но Клопп дождался своего героя: Диогу Жота, который только вернулся после травмы все же отправил мяч в сетку ворот Траффорда ударом с очень острого угла и на 90-й минуте вопрос по поводу победителя был снят. После этого гола матч стал выглядеть как классическая спокойная победа гранда над аутсайдером, но долгое время это выглядело вообще не так. Несмотря на то, что "Бернли" так ни разу и не пробил в створ ворот соперника, свою остроту они создавали, этого было достаточно для нервной концовки. Однако это заслуженная победа "Ливерпуля", лучшая команда сегодня выиграла.

АПЛ, 19-й тур

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Бернли" — "Ливерпуль" 0:2

Голы: Нуньес (6), Жота (90)

*На 55-й минуте гол Харви Эллиотта был отменен из-за офсайда

"Бернли": Траффорд — Витиньо, О'Ши, Байер, Тейлор — Трезор (Гудмундсон, 61), Берге, Браунхилл (Рамзи, 90+1), Одобер — Фостер (Редмонд, 86), Амдуни (Ларсен, 85)

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнолд, Куанса, ван Дейк, Гомез — Эллиотт (Диас, 67), Эндо, Гравенберх (Джонс, 67) — Салах, Гакпо (Собослай, 67), Нуньес (Жота, 85)

Предупреждения: Берге (22), О'Ши (90+1) — Александер-Арнолд (77)