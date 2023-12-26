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Клопп: Я почувствовал, что мы сыграли действительно хорошую игру
Главный тренер Ливерпуля прокомментировал победу в матче 19-го тура АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Бернли".
"Я почувствовал, что мы сыграли действительно хорошую игру, с несколькими странными моментами во втором тайме. Окончание игры по любой причине было не таким хорошим. Мне понравилось, как мы играли. "Бернли" имел свои моменты, мог сравнять счет, но для нас очень важно, чтобы мы выиграли игру и никто не получил травму", - сказал главный тренер Юрген после матча.
Поединок завершился победой "Ливерпуля" над "Бернли" со счетом - 0:2. Сейчас подопечные Клоппа лидируют в турнирной таблице АПЛ.
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