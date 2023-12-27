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19-летний Гарначо - самый молодой автор дубля в Boxing Day. Он побил рекорд Оуэна
Гарначо стал самым молодым автором дубля в Boxing Day
Getty Images/Global Images Ukraine
Алехандро Гарначо стал самым молодым автором дубля в Boxing Day.
Вингер "Манчестер Юнайтед" сделал это в возрасте 19 лет и 178 дней, забив два гола в матче 19-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (3:2).
Аргентинец превзошел достижение Майкла Оуэна, который в 1999 году отличился в составе "Ливерпуля" в матче с "Ньюкаслом" (2:2), когда ему было 20 лет и 12 дней.
От англ. Boxing Day - "день подарков" - английская футбольная традиция, заключающаяся в проведении матчей чемпионата 26 декабря, на следующий день после католического Рождества.
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