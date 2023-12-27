19-летний Гарначо - самый молодой автор дубля в Boxing Day. Он побил рекорд Оуэна

Алехандро Гарначо стал самым молодым автором дубля в Boxing Day.

Вингер "Манчестер Юнайтед" сделал это в возрасте 19 лет и 178 дней, забив два гола в матче 19-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (3:2).

Аргентинец превзошел достижение Майкла Оуэна, который в 1999 году отличился в составе "Ливерпуля" в матче с "Ньюкаслом" (2:2), когда ему было 20 лет и 12 дней.

От англ. Boxing Day - "день подарков" - английская футбольная традиция, заключающаяся в проведении матчей чемпионата 26 декабря, на следующий день после католического Рождества.