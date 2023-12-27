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Главный тренер Тоттенхэма рассказал о трансферных планах клуба
Шпоры хотят подписать защитника
Фото: shakhtar.com
Главный тренер "Тоттенхэма" Постекоглу рассказал о планах клуба на январское трансферное окно.
"Левый или правый - это неважно. Это должен быть правильный игрок. Нам нужен еще один защитник, который сможет улучшить наш состав и возможность ротации", - цитирует главного тренера Фабрицио Романо.
Сейчас в команде есть четыре центральных защитника: Кристиан Ромеро, Мики ван де Вен, Эрик Дайер и Эшли Филлипс.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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