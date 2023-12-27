Главный тренер Тоттенхэма рассказал о трансферных планах клуба

Главный тренер "Тоттенхэма" Постекоглу рассказал о планах клуба на январское трансферное окно.

"Левый или правый - это неважно. Это должен быть правильный игрок. Нам нужен еще один защитник, который сможет улучшить наш состав и возможность ротации", - цитирует главного тренера Фабрицио Романо.