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Главный тренер Тоттенхэма рассказал о трансферных планах клуба

Англия

Шпоры хотят подписать защитника

Главный тренер Тоттенхэма рассказал о трансферных планах клуба

Фото: shakhtar.com

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Главный тренер "Тоттенхэма" Постекоглу рассказал о планах клуба на январское трансферное окно.

"Левый или правый - это неважно. Это должен быть правильный игрок. Нам нужен еще один защитник, который сможет улучшить наш состав и возможность ротации", - цитирует главного тренера Фабрицио Романо.

Сейчас в команде есть четыре центральных защитника: Кристиан Ромеро, Мики ван де Вен, Эрик Дайер и Эшли Филлипс.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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