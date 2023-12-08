Тоттенхэм установил два антирекорда Премьер-лиги после поражения от Вест Хэма

Вчера, 7 декабря, "Тоттенхэм" на своем поле проиграл "Вест Хэму" в матче 15-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Команда Ангелоса Постекоглу вела со счетом 1:0 в пяти матчах подряд и во всех пяти случаях теряла очки (четыре поражения и одна ничья). Таким образом, "Тоттенхэм" показал худшую серию в истории АПЛ, сообщает Opta.

Также "Тоттенхэм" проиграл три домашних матча подряд после того, как вел в них со счетом 1:0: с "Челси" (1:4), "Астон Виллой" (1:2) и "Вест Хэмом" (1:2) - что тоже является антирекордом Премьер-лиги.

После 15 туров "Тоттенхэм" занимает пятое место в АПЛ с 27 очками. Лидирует в чемпионате "Арсенал" (36 очков).

Следующий матч команда Постекоглу проведет с "Ньюкаслом". Встреча состоится 10 декабря.