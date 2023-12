АПЛ. Тоттенхэм – Вест Хэм 1:2. Черная полоса команды Постекоглу продолжается

Английская Премьер-лига, 15 тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Грэм Солсбери

После 10 туров "Тоттенхэм" лидировал в турнирной таблице АПЛ. Однако следующие пять матчей лондонцев пошли очень и очень плохо. Из возможных 15 очков подопечные Постекоглу заработали одно. Это самый плохой результат в лиге за соответствующий период.

И в очередной раз "шпоры" проиграли после того, как первые же открыли счет. Как всегда, "Тоттенхэм" начал активно. На второй минуте у Кулусевского был момент – Фабянский спас гостей. На 11-й минуте хозяева все-таки забили. Помог стандарт: Ромеро замкнул подачу Порро с углового.

1:0 по состоянию на перерыв – это несправедливый результат. Еще не раз гостей спасал Фабянский, также Зума в конце первого тайма после прострела Ло Чельсо срезал мяч в свою штангу. Но не всегда футбол логичен.

На 52-й минуте Боуэн оказался в нужное время в нужном месте. После удара Кудуса и рикошета от Ромеро мяч попал к Джерроду, а тот с близкого расстояния расстрелял ворота Викарио. Впоследствии голкипер хозяев на пару из Удоги привезли еще один гол.

