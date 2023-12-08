Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Тоттенхэм – Вест Хэм 1:2. Черная полоса команды Постекоглу продолжается
"Молотобойцы" вырвали очередную волевую победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 15 тур
"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Грэм Солсбери
После 10 туров "Тоттенхэм" лидировал в турнирной таблице АПЛ. Однако следующие пять матчей лондонцев пошли очень и очень плохо. Из возможных 15 очков подопечные Постекоглу заработали одно. Это самый плохой результат в лиге за соответствующий период.
И в очередной раз "шпоры" проиграли после того, как первые же открыли счет. Как всегда, "Тоттенхэм" начал активно. На второй минуте у Кулусевского был момент – Фабянский спас гостей. На 11-й минуте хозяева все-таки забили. Помог стандарт: Ромеро замкнул подачу Порро с углового.
Boom! Cristian Romero's delightful looping header opens the scoring at Tottenham Hotspur Stadium ????#TOTWHU pic.twitter.com/vr5143JGvk— Premier League (@premierleague) December 7, 2023
1:0 по состоянию на перерыв – это несправедливый результат. Еще не раз гостей спасал Фабянский, также Зума в конце первого тайма после прострела Ло Чельсо срезал мяч в свою штангу. Но не всегда футбол логичен.
На 52-й минуте Боуэн оказался в нужное время в нужном месте. После удара Кудуса и рикошета от Ромеро мяч попал к Джерроду, а тот с близкого расстояния расстрелял ворота Викарио. Впоследствии голкипер хозяев на пару из Удоги привезли еще один гол.
Jarrod Bowen nearly takes the net off ????— Premier League (@premierleague) December 7, 2023
He continues his remarkable away form with an equaliser at Spurs - game on! ????#TOTWHU pic.twitter.com/QfPCIPVupC
Левый защитник отдал пас обратно на Викарио, у которого опций для продолжения атаки не было. Он выбил прямо на Уорда-Прауса, который сначала попал в штангу, а затем все-таки вывел "молотобойцев" вперед.
Jarrod Bowen reacts, James Ward-Prowse capitalises ????— Premier League (@premierleague) December 7, 2023
It's a cheap goal for Spurs to give away, and now West Ham lead from behind! ????#TOTWHU pic.twitter.com/28BwiujLJk
Критичность для Постекоглу дает тот момент, что перед этим голом "шпоры" могли забивать минимум дважды. Особенно убийственным был шанс у Ришарлисона, но он не попал в створ ворот с пяти метров.
“Вест Хэм” подобрался к зоне еврокубков на расстояние трех очков. "Тоттенхэм" все еще находится на пятом месте, однако о чемпионских амбициях (если они были) можно точно забыть. Хотя если бы каждая игра завершалась после первого тайма, у "шпор" были бы неплохие шансы.
"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" 1:2
Голы: Ромеро 11 – Боуэн 52, Уорд-Праус 74
Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, Дэвис, Удоги – Биссума (Хиль 84), Гейбьерг (Ришарлисон 67) – Джонсон (Сарр 84), Ло Чельсо (Скипп 67), Кулусевский – Сон (Велис 88)
Вест Хэм: Фабянский – Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон – Альварес, Уорд-Праус – Кудус (Форнальс 88), Соучек, Пакета – Боуэн
Предупреждения: Порро 59, Ромеро 89, Кулусевски 90+6 – Эмерсон 57, Уорд-Праус 80, Альварес 90+2
Популярное сейчас
- Александр Шовковский: Мы наконец-то забили после стандартов. У нас долго этого не было
- УПЛ. Динамо - Металлист 1925 4:2. Создали проблемы сами себе
- Без Дмитренко. Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на второй этап Кубка мира
- Пирс Морган: Все, что Роналду сказал о МЮ и тен Хаге, оказалось правдой
- Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев