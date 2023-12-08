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АПЛ. Тоттенхэм – Вест Хэм 1:2. Черная полоса команды Постекоглу продолжается

Англия
Обновлено

"Молотобойцы" вырвали очередную волевую победу

АПЛ. Тоттенхэм – Вест Хэм 1:2. Черная полоса команды Постекоглу продолжается

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 15 тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Грэм Солсбери

После 10 туров "Тоттенхэм" лидировал в турнирной таблице АПЛ. Однако следующие пять матчей лондонцев пошли очень и очень плохо. Из возможных 15 очков подопечные Постекоглу заработали одно. Это самый плохой результат в лиге за соответствующий период.

И в очередной раз "шпоры" проиграли после того, как первые же открыли счет. Как всегда, "Тоттенхэм" начал активно. На второй минуте у Кулусевского был момент – Фабянский спас гостей. На 11-й минуте хозяева все-таки забили. Помог стандарт: Ромеро замкнул подачу Порро с углового.

1:0 по состоянию на перерыв – это несправедливый результат. Еще не раз гостей спасал Фабянский, также Зума в конце первого тайма после прострела Ло Чельсо срезал мяч в свою штангу. Но не всегда футбол логичен.

На 52-й минуте Боуэн оказался в нужное время в нужном месте. После удара Кудуса и рикошета от Ромеро мяч попал к Джерроду, а тот с близкого расстояния расстрелял ворота Викарио. Впоследствии голкипер хозяев на пару из Удоги привезли еще один гол.

Левый защитник отдал пас обратно на Викарио, у которого опций для продолжения атаки не было. Он выбил прямо на Уорда-Прауса, который сначала попал в штангу, а затем все-таки вывел "молотобойцев" вперед.

Критичность для Постекоглу дает тот момент, что перед этим голом "шпоры" могли забивать минимум дважды. Особенно убийственным был шанс у Ришарлисона, но он не попал в створ ворот с пяти метров.

“Вест Хэм” подобрался к зоне еврокубков на расстояние трех очков. "Тоттенхэм" все еще находится на пятом месте, однако о чемпионских амбициях (если они были) можно точно забыть. Хотя если бы каждая игра завершалась после первого тайма, у "шпор" были бы неплохие шансы.

"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" 1:2

Голы: Ромеро 11 – Боуэн 52, Уорд-Праус 74

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, Дэвис, Удоги – Биссума (Хиль 84), Гейбьерг (Ришарлисон 67) – Джонсон (Сарр 84), Ло Чельсо (Скипп 67), Кулусевский – Сон (Велис 88)

Вест Хэм: Фабянский – Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон – Альварес, Уорд-Праус – Кудус (Форнальс 88), Соучек, Пакета – Боуэн

Предупреждения: Порро 59, Ромеро 89, Кулусевски 90+6 – Эмерсон 57, Уорд-Праус 80, Альварес 90+2

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