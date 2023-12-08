АПЛ. Тоттенхэм – Вест Хэм 1:2. Черная полоса команды Постекоглу продолжается

Английская Премьер-лига, 15 тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Грэм Солсбери

После 10 туров "Тоттенхэм" лидировал в турнирной таблице АПЛ. Однако следующие пять матчей лондонцев пошли очень и очень плохо. Из возможных 15 очков подопечные Постекоглу заработали одно. Это самый плохой результат в лиге за соответствующий период.

И в очередной раз "шпоры" проиграли после того, как первые же открыли счет. Как всегда, "Тоттенхэм" начал активно. На второй минуте у Кулусевского был момент – Фабянский спас гостей. На 11-й минуте хозяева все-таки забили. Помог стандарт: Ромеро замкнул подачу Порро с углового.

Boom! Cristian Romero's delightful looping header opens the scoring at Tottenham Hotspur Stadium ????#TOTWHU pic.twitter.com/vr5143JGvk — Premier League (@premierleague) December 7, 2023

1:0 по состоянию на перерыв – это несправедливый результат. Еще не раз гостей спасал Фабянский, также Зума в конце первого тайма после прострела Ло Чельсо срезал мяч в свою штангу. Но не всегда футбол логичен.

На 52-й минуте Боуэн оказался в нужное время в нужном месте. После удара Кудуса и рикошета от Ромеро мяч попал к Джерроду, а тот с близкого расстояния расстрелял ворота Викарио. Впоследствии голкипер хозяев на пару из Удоги привезли еще один гол.

Jarrod Bowen nearly takes the net off ????



He continues his remarkable away form with an equaliser at Spurs - game on! ????#TOTWHU pic.twitter.com/QfPCIPVupC — Premier League (@premierleague) December 7, 2023

Левый защитник отдал пас обратно на Викарио, у которого опций для продолжения атаки не было. Он выбил прямо на Уорда-Прауса, который сначала попал в штангу, а затем все-таки вывел "молотобойцев" вперед.

Jarrod Bowen reacts, James Ward-Prowse capitalises ????



It's a cheap goal for Spurs to give away, and now West Ham lead from behind! ????#TOTWHU pic.twitter.com/28BwiujLJk — Premier League (@premierleague) December 7, 2023

Критичность для Постекоглу дает тот момент, что перед этим голом "шпоры" могли забивать минимум дважды. Особенно убийственным был шанс у Ришарлисона, но он не попал в створ ворот с пяти метров.

“Вест Хэм” подобрался к зоне еврокубков на расстояние трех очков. "Тоттенхэм" все еще находится на пятом месте, однако о чемпионских амбициях (если они были) можно точно забыть. Хотя если бы каждая игра завершалась после первого тайма, у "шпор" были бы неплохие шансы.

"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" 1:2

Голы: Ромеро 11 – Боуэн 52, Уорд-Праус 74

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, Дэвис, Удоги – Биссума (Хиль 84), Гейбьерг (Ришарлисон 67) – Джонсон (Сарр 84), Ло Чельсо (Скипп 67), Кулусевский – Сон (Велис 88)

Вест Хэм: Фабянский – Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон – Альварес, Уорд-Праус – Кудус (Форнальс 88), Соучек, Пакета – Боуэн

Предупреждения: Порро 59, Ромеро 89, Кулусевски 90+6 – Эмерсон 57, Уорд-Праус 80, Альварес 90+2