Арсенал – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Победа "Ливерпуля" в матче против "Бернли" вывела мерсисайдцев на первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, впрочем "Арсенал" еще не сыграл своего матча в этом туре.

Лондонское дерби никогда не бывает простым, но когда мотивацией выступает возвращение лидерства в чемпионате, то играть, возможно, становится легче, ведь понимаешь за что. Да и "Вест Хэм" слегка потерялся в последних матчах, если не учитывать победу над "Манчестер Юнайтед". От этого встреча между этими соперниками будет только интереснее.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в четверг, 28 декабря.

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