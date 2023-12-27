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Арсенал – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Зинченко и компания хотят вернуть себе первое место
Getty Images / Global Images Ukraine
Победа "Ливерпуля" в матче против "Бернли" вывела мерсисайдцев на первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, впрочем "Арсенал" еще не сыграл своего матча в этом туре.
Лондонское дерби никогда не бывает простым, но когда мотивацией выступает возвращение лидерства в чемпионате, то играть, возможно, становится легче, ведь понимаешь за что. Да и "Вест Хэм" слегка потерялся в последних матчах, если не учитывать победу над "Манчестер Юнайтед". От этого встреча между этими соперниками будет только интереснее.
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в четверг, 28 декабря.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports +.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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