  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Зинченко и компания хотят вернуть себе первое место

Арсенал – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Победа "Ливерпуля" в матче против "Бернли" вывела мерсисайдцев на первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, впрочем "Арсенал" еще не сыграл своего матча в этом туре.

Лондонское дерби никогда не бывает простым, но когда мотивацией выступает возвращение лидерства в чемпионате, то играть, возможно, становится легче, ведь понимаешь за что. Да и "Вест Хэм" слегка потерялся в последних матчах, если не учитывать победу над "Манчестер Юнайтед". От этого встреча между этими соперниками будет только интереснее.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в четверг, 28 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports +.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Арсенал" — "Вест Хэм"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Челси - Кристал Пэлас: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Челси - Кристал Пэлас. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Арсенал - Вест Хэм: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Арсенал (Лондон) Дэвид Мойес Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Микель Артета АПЛ Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости