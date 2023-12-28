Челси рассматривает варианты с подписанием Бонифасе или Шешко

"Челси" намерен усилить центральную зону нападения в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонский клуб претендует на подписание одного из двух форвардов немецкой Бундеслиги - Виктора Бонифасе ("Байер") или Беньямина Шешко ("Лейпциг"). Отмечается, что в офисе "аристократов" понимают, что подписать желанные цели в лице Виктора Осимхена ("Наполи") и Айвана Тони ("Брентфорд") в январе будет практически невозможно.

В текущем сезоне на счету Бонифасе 23 матча за "Байер" во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и восемью результативными передачами. Шешко провел 21 игру за "Лейпциг" и сумел забить семь мячей. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 40 млн и 30 млн евро соответственно.

Ранее сообщалось об интересе к Шешко со стороны еще нескольких английских топ-клубов.