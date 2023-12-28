  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси рассматривает варианты с подписанием Бонифасе или Шешко
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси рассматривает варианты с подписанием Бонифасе или Шешко

Англия

Лондонский клуб претендует на подписание одного из двух форвардов из Бундеслиги

Челси рассматривает варианты с подписанием Бонифасе или Шешко

Фото: Bayer 04, Twitter

Новина українською

"Челси" намерен усилить центральную зону нападения в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонский клуб претендует на подписание одного из двух форвардов немецкой Бундеслиги - Виктора Бонифасе ("Байер") или Беньямина Шешко ("Лейпциг"). Отмечается, что в офисе "аристократов" понимают, что подписать желанные цели в лице Виктора Осимхена ("Наполи") и Айвана Тони ("Брентфорд") в январе будет практически невозможно.

В текущем сезоне на счету Бонифасе 23 матча за "Байер" во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и восемью результативными передачами. Шешко провел 21 игру за "Лейпциг" и сумел забить семь мячей. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 40 млн и 30 млн евро соответственно.

Ранее сообщалось об интересе к Шешко со стороны еще нескольких английских топ-клубов.

По теме
yellow-arrow
Нони Мадуэке: Любому футболисту хочется играть в каждом матче
yellow-arrow
Брайтон - Тоттенхэм. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Бавария продолжает работать над трансфером Варана
Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
theathletic
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости