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Нони Мадуэке: Любому футболисту хочется играть в каждом матче

Англия
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Мадуэке высказался о недостаточном количестве игровой практики

Нони Мадуэке: Любому футболисту хочется играть в каждом матче

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Вингер "Челси" Нони Мадуэке высказался о недостаточном количестве игровой практики в лондонском клубе. Напомним, в среду, 27 декабря, англичанин вышел на замену на 71-й минуте в игре 19-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас". В концовке матча Мадуэке заработал пенальти и сам же его реализовал, принеся победу своей команде - 2:1.

"Любой футболист хочет играть в каждом матче. Каждый желает иметь возможность влиять на результаты своей команды. Как это сделал я, появившись на поле после замены.

Всегда уверен в реализации пенальти благодаря особой технике исполнения. Я воспользовался шансом и принес команде победу", - приводит слова Мадуэке Amazon Prime.

Мадуэке является воспитанником "Тоттенхэма". Английский вингер перешел в "Челси" из ПСВ прошлой зимой за 35 млн евро. В текущем сезоне Нони провел за "синих" десять неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года.

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Челси (Лондон) Нони Мадуэке
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Источник:
primevideo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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