АПЛ. Челси – Кристал Пэлас 2:1. Мудрик забивает — команда побеждает

"Челси" имел очень хорошую статистику личных встреч против "Кристал Пэлас", у них была серия из 12 побед подряд над "орлами" во всех турнирах и, конечно, они очень хотели продолжить такую приятную для себя традицию. С другой стороны, "Кристал Пэлас" уже давно не побеждал в чемпионате и команда чрезвычайно голодная к победам. Можно ли найти лучший момент для того, чтобы прервать свою неудачную серию против "Челси", как сейчас, когда "синие" в откровенно нестабильном кризисе? Вряд ли. С таким мнением подошел и Рой Ходжсон, поэтому его команда точно не собиралась поднимать белый флажок еще до стартового свистка.

Интересно и то, что гости действительно пытались забрать мяч под свой контроль и чувствовать себя едва ли не хозяевами "Стэмфорд Бридж", но команда Почеттино активно отвоевывала себе инициативу, имея на поле немного необычный состав из-за травм и дисквалификации Палмера и Стерлинга в частности.

Важно отметить активность Михаила Мудрика в этой игре, сегодня он успевал помогать своей команде не только в атаке, но и в обороне, несколько раз удачно заблокировав передачи соперника. За такие старания уже на 13-й минуте его отблагодарил Мало Гюсто, который со своей половины поля транзитом через несколько передач прибежал на левый фланг и прострелил вдоль, где Михаил спокойно отправил мяч в четкую ворот Дина Хендерсона. 1:0.

После этого мы увидели еще больше интересных моментов в исполнении "Челси": в частности Мудрик лично мог оформлять дубль, но проиграл свою дуэль Хендерсону, неплохие попытки были от Джексона и Маатсена. Также казалось, что Кристофер Нкунку почти наверняка забьет после того, как ему очень удобно выкатил круглого Николя Джексон, впрочем француз не сумел удачно пробить, ведь ему помешал один из защитников "Пэлас".

Все это давление со стороны "синих" создавало впечатление доминации и полного контроля над происходящим на футбольном поле, однако уже в компенсированное арбитром время это ощущение исчезло. Джордан Айю слишком легко подал на никем неприкрытого Майкла Олисе, которого просто потеряли хозяева в собственной штрафной площадке. Тот принял и расстрелял Петровича, сравняв счет. Именно так команды ушли на перерыв.

Уже во втором тайме была яркая реакция от Маурисио Почеттино на происходящее на поле. Тьяго Силва, который должен был отдыхать, срочно вышел на зеленый газон для успокоения игры в обороне. Ну и также за клуб дебютировал полузащитник Ромео Лавия, который присоединился к "синим" еще в августе из "Саутгемптона", но из-за травмы пропустил половину сезона.

Но это не принесло каких-то результатов, если не сказать, что сработало наоборот: в пользу соперника. Опасных моментов у ворот Хендерсона в начале второго тайма мы почти не видели, острота от "синих" просто исчезла, хотя после того, как поле покинули Михаил Мудрик и Кристофер Нкунку, которые были явно уставшими, все немного оживилось. Что касается "Кристал Пэлас", то они не выделялись командным прессингом и играли скорее по ситуации и от соперника.

На 74-й минуте Николя Джексон получил прекрасную возможность забить гол, когда его на свидание с голкипером вывел Конор Галлахер, впрочем сенегалец пробил мимо ворот. Это был убойный момент и трибуны были в тотальном шоке от подобного расточительства. А через три минуты Джексон все же забил после передачи от Тьяго Силвы, но этот гол был отменен из-за офсайда, насколько же типичная история для него в этом сезоне.

Спасительный момент для "Челси" пришел уже ближе к завершению основного времени, когда Эберечи Эзе неосторожно сыграл в собственной штрафной площадке и сбил Нони Мадуэке. Сначала арбитр не среагировал на эпизод и только после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Сам одиннадцатиметровый уверенно реализовал все тот же Мадуэке.

Этот момент и стал последней изюминкой этого матча. Команда Почеттино одержала непростую победу, хотя они на нее наиграли. Только нужно меньше заниматься расточительством. А что касается "Кирстал Пэлас", то у них действительно проблемы, которые пока непонятно как решать.

АПЛ, 19-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Челси" — "Кристал Пэлас" 2:1

Голы: Мудрик (13), Мадуэке (89, с пенальти) — Олисе (45+1)

*На 77-й минуте гол Николя Джексона был отменен из-за офсайда

"Челси": Петрович — Гюсто, Дисаси, Бадиашиль (Гилкрист, 90+2), Колвилл (Силва, 58) — Кайседо, Галлахер — Маатсен (Лавия, 58), Нкунку (Мадуэке, 71), Мудрик (Броя, 71) — Джексон

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Клайн, Андерсен, Гейи, Митчелл — Лерма (Франса, 90), Ричардс — Олисе, Эзе, Айю (Шлупп, 79) — Матета

Предупреждения: Кайседо (52), Мадуэке (80), Галлахер (90+5) — Ричардс (74), Митчелл (80)