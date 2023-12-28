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Директор Эвертона поделился трансферными планами клуба
Клуб не будет активным в январском трансферном окне
Фото: evertonfc.com
Директор "Эвертона" Кевин Телвелл рассказал о трансферных планах клуба на январь.
"Финансовая осмотрительность имеет решающее значение для будущего клуба. Январь вряд ли будет насыщенным месяцем для нас, но мы продолжаем работать над тем, чтобы усилить нынешний состав. Игроки показывают хорошую игру и стабильность".
Финансовые потери и расходы на строительство нового стадиона затрудняют возможность на подписание новых игроков.
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Источник:reuters
Опубликовал: Екатерина Власова
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