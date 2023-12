АПЛ. Брайтон - Тоттенхэм 4:2. День открытых дверей 

“Брайтон” и “Тоттенхэм” проводили матч далеко не в идеальных составах. У “Брайтона” семь игроков первой команды остались вне заявки, у “Тоттенхэма” – девять. Каждый результат – это не только результат, но и контекст. Большое количество травм, особенно двух ведущих центрбеков, дисквалификация основного опорника Биссума, и в целом общий спад привели к тому, что защита “Тоттенхэма” напоминала решето. Команда Постекоглу могла пропускать больше, если бы не геройства кипера Викарио. Два гола “шпор” в последние десять минут были слабым утешением.

Грубо говоря, четверка защитников “Тоттенхэма” состояла из четырех фулбеков. Универсал Дэвис и явный фланговый защитник Эмерсон играли в центре вместо травмированных ван де Вена и Ромеро, и проблемы при такой расстановке не могли не возникнуть. И первый гол “Брайтона”, после нескольких упущенных шансов Уэлбека и Жоау Педро (блитстательная игра Викарио на линии) был по своему парадоксален. Четыре фулбека “шпор”... не смогли накрыть в своей штрафной фулбека гостей Хиншелвуда, хлестко пробившего в упор после классного прохода и паса Педро.

19 - Brighton have scored 19 goals via teenage players in the Premier League in 2023; more than every other team to have played in the competition this year combined (16). Fearless. pic.twitter.com/4a7VFmrtAg