АПЛ. Брайтон - Тоттенхэм 4:2. День открытых дверей 

“Брайтон” и “Тоттенхэм” проводили матч далеко не в идеальных составах. У “Брайтона” семь игроков первой команды остались вне заявки, у “Тоттенхэма” – девять. Каждый результат – это не только результат, но и контекст. Большое количество травм, особенно двух ведущих центрбеков, дисквалификация основного опорника Биссума, и в целом общий спад привели к тому, что защита “Тоттенхэма” напоминала решето. Команда Постекоглу могла пропускать больше, если бы не геройства кипера Викарио. Два гола “шпор” в последние десять минут были слабым утешением.

Грубо говоря, четверка защитников “Тоттенхэма” состояла из четырех фулбеков. Универсал Дэвис и явный фланговый защитник Эмерсон играли в центре вместо травмированных ван де Вена и Ромеро, и проблемы при такой расстановке не могли не возникнуть. И первый гол “Брайтона”, после нескольких упущенных шансов Уэлбека и Жоау Педро (блитстательная игра Викарио на линии) был по своему парадоксален. Четыре фулбека “шпор”... не смогли накрыть в своей штрафной фулбека гостей Хиншелвуда, хлестко пробившего в упор после классного прохода и паса Педро.

19 - Brighton have scored 19 goals via teenage players in the Premier League in 2023; more than every other team to have played in the competition this year combined (16). Fearless. pic.twitter.com/4a7VFmrtAg — OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2023

“Брайтон” продолжал делать все, что хотел. Был удар ван Хекке головой в штангу, стойку потревожил и Милнер дальним ударом. “Тоттенхэм” ничем не отвечал.

Второй гол в ворота “Тоттенхэма” – еще одна ошибка гостей. Кулушевски глупо и неоправданно сфолил на Уэлбеке в своей штрафной, и Жоау Педро реализовал пенальти.

Видимость шанса у “шпор” появилась только в конце тайма – Ришарлисон пробил з дальней дистанции в штангу.

После перерыва впервые с 30 сентября появился на поле Первис Эступиньян, и эквадорец отметил свое возвращения красивейшим голом. Закрученный удар с 25 метров в девять – фантастика.

В конечном итоге “Тоттенхэм” привез еще пенальти – в этот нарушил правила Ло Чельсо, а Жоау Педро оформил дубль с точки.

Сложно не расслабиться при счете 4:0 в твою пользу, и именно это произошло с “Брайтоном”. Данк потерял мяч на ровном месте, и в результате неразберихи 20-летнему аргентинскому форварду Алехо Велису удалось забить свой первый гол в АПЛ. Дальше – больше. Дэвис замкнул кросс Порро.

Оставалось играть пять минут основного времени, плюс добавленное (девять минут), “Тоттенхэм” начал давить, и хотелось думать “неужели?” Но нет. Больше голов не было, и “Брайтон” взял три очка, на которые, откровенно говоря, он наиграл.

Чемпионат Англии, 19-й тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Тоттенхэм” 4:2

Голы: Хиншелвуд 11, Педро 23 (пен.), Эступиньян 63, Педро 75 (пен.) – Велис 81, Дэвис 85

“Брайтон”: Стил – Хиншелвуд, ван Хекке, Данк, Хулио (Эступиньян 46) – Гросс, Гилмор, Милнер (Модер 69) – Буонанотте (Балеба 59) – Уэлбек (Фергюсон 69), Жоау Педро (Лаллана 90+3)

“Тоттенхэм”: Викарио – Удоджи, Дэвис, Эмерсон, Порро – Хейбьерг, Сарр (Хиль 65) – Сон, Кулушевски, Джонсон (Велис 70) – Ришарлисон (Ло Чельсо 65)

Предупреждения: Буонанотте 43, Модер 70, Данк 82 – Кулушевски 23, Ришарлисон 57