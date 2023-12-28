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Экс-скаут Арсенала: Мы не смогли подписать Мбаппе в 2016 году - это мое самое большое разочарование за 15 лет
Арсенал был одним из клубов, которые хотели подписать Мбаппе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший скаут "Арсенала" Жиль Гриманди рассказал, как клуб пытался подписать нападающего Килиана Мбаппе.
"Я не знаю, является ли Килиан Мбаппе реальной целью для "Арсенала". Даже если клуб выиграет Премьер-лигу и проведет сильный сезон в Европе. Мы пытались убедить его раньше, в 2016 году. Но нам не удалось этого сделать. Я бы сказал, что это, пожалуй, самое большое разочарование за мои 15 лет работы скаутом английского клуба"..
"Арсенал" был одним из многих клубов, которых связывали с подписанием французского форварда после его прорывного сезона в "Монако" в 2016/17, но он решил перейти в "ПСЖ".
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