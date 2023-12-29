Четыре игрока Манчестер Сити пропустят матч против Шеффилда

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подтвердил, что четыре игрока не будут играть в матче против "Шеффилда Юнайтед". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации, в поединке не будут участвовать такие футболисты: Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне, Жереми Доку и Джон Стоунс.

"Манчестер Сити" завтра, 30 декабря, сыграет против "Шеффилд Юнайтед" в рамках 20-го тура АПЛ в 17:00 по киевскому времени.