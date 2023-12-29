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Четыре игрока Манчестер Сити пропустят матч против Шеффилда

Англия

Главный тренер подтвердил информацию

Четыре игрока Манчестер Сити пропустят матч против Шеффилда

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подтвердил, что четыре игрока не будут играть в матче против "Шеффилда Юнайтед". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации, в поединке не будут участвовать такие футболисты: Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне, Жереми Доку и Джон Стоунс.

"Манчестер Сити" завтра, 30 декабря, сыграет против "Шеффилд Юнайтед" в рамках 20-го тура АПЛ в 17:00 по киевскому времени.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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