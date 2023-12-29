Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Четыре игрока Манчестер Сити пропустят матч против Шеффилда
Главный тренер подтвердил информацию
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подтвердил, что четыре игрока не будут играть в матче против "Шеффилда Юнайтед". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации, в поединке не будут участвовать такие футболисты: Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне, Жереми Доку и Джон Стоунс.
"Манчестер Сити" завтра, 30 декабря, сыграет против "Шеффилд Юнайтед" в рамках 20-го тура АПЛ в 17:00 по киевскому времени.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Футболистка сборной Украины пыталась въехать на территорию РФ - ВИДЕО
- Залужный сообщил количество уничтоженных воздушных целей противника в результате сегодняшнего удара
- Турецкий клуб досрочно расторг контракт с экс-хавбеком Динамо
- АПЛ. Челси – Кристал Пэлас 2:1. Мудрик забивает — команда побеждает
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн