Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.12.23

Английская Премьер-лига, 20 тур

30 декабря, 19:30. "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Тим Робинсон

Прямая трансляция: Setanta Sports

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В августе "Ноттингем" и "Манчестер Юнайтед" встречались на "Олд Траффорд". Как и подобает "манкунианцам", они сразу же дали сопернику фору: на четвертой минуте "лесники" вели в два мяча. В конце концов, МЮ одержал волевую победу. В том числе и благодаря игре в большинстве. Не смогли подопечные тогда еще Купера удержать преимущество в счете. Однако сегодня будет совсем другой тренер.

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Новости Ноттингем Форест

Стив Купер был уволен после затяжной неудачной серии. За шесть его последних поединков "лесники" получили только одно очко. Руководство приняло довольно интересное решение: отправить в отставку тренера после поражения от явно более сильного "Тоттенхэма". Однако оно уже оправдало себя. Нуну Эшпириту Санту неплохо отметил свое возвращение в АПЛ.

Начал португалец на “Сити Граунд” не слишком удачно. “Лесники” первыми забили в ворота прямого конкурента за места в турнирной таблице “Борнмута”, однако в итоге все равно уступили. Да еще как досадно: из-за пропущенного гола на 90+4 минуте. Но второй матч Санту выдал просто отличный. В этом случае уже "Ноттингем" пропустил первым: "Ньюкасл" открыл счет в середине первого тайма благодаря пенальти. Однако Крис Вуд провел едва ли не лучший матч в своей карьере. Нападающий оформил хет-трик в ворота своей бывшей команды, принеся первую выездную победу со 2 сентября.

Кадры хозяев

Три футболиста "лесников" находятся в лазарете: Авонии, Фелипе и Орье. Также Сангаре не сыграет сегодня из-за перебора желтых карточек.

Новости Манчестер Юнайтед

На "Боксинг дей" - в матче против "Астон Виллы" - "манкунианцы" подарили действительно неожиданный подарок своим болельщикам. Особенно если учитывать первый тайм, в котором "бирмингемцы" забили два гола. МЮ удивил после перерыва и благодаря дублю Гарначо и дебютному голу Хойлунда в АПЛ одержал волевую победу.

До первого гола Гарначо подопечные тен Хага не забивали больше семи часов. Ужасающий показатель команды, на усиление атаки которой в последние сезоны были потрачены сотни миллионов евро. Пока результативность МЮ – одна из самых плохих в чемпионате. А если быть более точными, то меньше забили только “Шеффилд”, “Бернли” и “Кристал Пэлас”. В общей сложности "манкунианцы" занимают седьмое место в АПЛ, но до четвертого МС далеко – шесть очков. Да еще и у "горожан" есть еще матч в запасе.

Кадры гостей

Лазарет "красных дьяволов" не только не уменьшается, но и увеличивается. Сегодня из-за травм точно не сыграют Каземиро, Магуайр, Маласия, Мартинес, Линделоф, Диалло и Маунт. Санчо вне футбола уже давно. Кстати, с матча против "Ноттингема" 26 августа. А вот участие Шоу, Марсьяля и Амрабата под вопросом. Можно сложить чуть ли не целую одиннадцатку.

Последние пять матчей Ноттингем Форест и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

26.12. Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест 1:2

23.12. Ноттингем Форест – Борнмут 2:3

15.12. Ноттингем Форест – Тоттенхэм 0:2

09.12. Вулверхэмптон – Ноттингем Форест 1:1

06.12. Фулхэм – Ноттингем Форест 5:0

Последние пять встреч гостей

26.12. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 3:2 (АПЛ)

23.12. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

17.12. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

12.12. Манчестер Юнайтед – Бавария 0:1 (ЛЧ)

09.12. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

26.08.23. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:2 (АПЛ)

16.04.23. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)

01.02.23. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 2:0 (Кубок лиги)

25.01.23. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:3 (Кубок лиги)

27.12.22. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Ливерпуль 19 12 6 1 39 - 16 42 2 Арсенал 19 12 4 3 36 - 18 40 3 Астон Вилла 19 12 3 4 40 - 25 39 4 Манчестер Сити 18 11 4 3 43 - 21 37 5 Тоттенхэм 19 11 3 5 39 - 28 36 6 Вест Хэм Юнайтед 19 10 3 6 33 - 30 33 7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 19 10 1 8 21 - 25 31 8 Брайтон 19 8 6 5 38 - 33 30 9 Ньюкасл 19 9 2 8 37 - 25 29 10 Челси 19 7 4 8 31 - 29 25 11 Вулверхэмптон 19 7 4 8 27 - 31 25 12 Борнмут 18 7 4 7 27 - 32 25 13 Фулхэм 19 6 3 10 26 - 34 21 14 Брентфорд 18 5 4 9 25 - 28 19 15 Кристал Пэлас 19 4 6 9 19 - 28 18 16 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 19 4 5 10 22 - 34 17 17 Эвертон* 19 8 2 9 24 - 25 16 18 Лутон Таун 18 4 3 11 21 - 34 15 19 Бернли 19 3 2 14 18 - 38 11 20 Шеффилд Юнайтед 19 2 3 14 15 - 47 9

*С команды "Эвертон" снято 10 очков.

Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед от UA-Football

“Манкунианцы” регулярно побеждают лесников с 1996 года. С тех пор МЮ одержал верх над НФ 11 раз подряд. В частности, в прошлом сезоне эти команды играли между собой в четырех матчах (дважды – в АПЛ, дважды – в Кубке лиги). Подопечные тен Хага забили 10 голов без ответа. Сейчас уровень обороны МЮ редко позволяет себе такую роскошь, как сухой матч. Сегодня "Ноттингем" этим воспользуется. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,63).