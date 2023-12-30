Де Брюйне возвращается к игре после длительной травмы

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне попал в заявку команды на матч против "Шеффилд Юнайтед".

Таким образом он возвращается после повреждения подколенного сухожилия, полученного еще в августе, в матче первого тура АПЛ.

Бельгиец начнет матч "Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед" со скамейки запасных. Появится он сегодня на поле или нет - узнаем позже. Начало игры в 17:00.