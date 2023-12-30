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Де Брюйне возвращается к игре после длительной травмы

Англия

Его не было очень долго

Де Брюйне возвращается к игре после длительной травмы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне попал в заявку команды на матч против "Шеффилд Юнайтед".

Таким образом он возвращается после повреждения подколенного сухожилия, полученного еще в августе, в матче первого тура АПЛ.

Бельгиец начнет матч "Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед" со скамейки запасных. Появится он сегодня на поле или нет - узнаем позже. Начало игры в 17:00.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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