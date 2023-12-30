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Де Брюйне возвращается к игре после длительной травмы
Его не было очень долго
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне попал в заявку команды на матч против "Шеффилд Юнайтед".
TEAM NEWS! ????— Manchester City (@ManCity) December 30, 2023
XI | Ederson, Walker (C), Akanji, Ake, Gvardiol, Rodrigo, Kovacic, Bernardo, Foden, Grealish, Alvarez
SUBS | Ortega Moreno, Dias, Phillips, De Bruyne, Gomez, Nunes, Bobb, Lewis, Hamilton#ManCity | @etihad pic.twitter.com/L2F7ciD3do
Таким образом он возвращается после повреждения подколенного сухожилия, полученного еще в августе, в матче первого тура АПЛ.
???? @KevinDeBruyne ????????#ManCity | #AsahiSuperDry pic.twitter.com/hQIwFYyTu6— Manchester City (@ManCity) December 30, 2023
Бельгиец начнет матч "Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед" со скамейки запасных. Появится он сегодня на поле или нет - узнаем позже. Начало игры в 17:00.
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