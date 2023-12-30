Концовка стоит голливудского кино. Лутон - Челси 2:3. Обзор матча и видео голов

"Лутон" уже не та команда с начала сезона, которую нельзя было считать серьезным соперником. В прошлом матче новички АПЛ переиграли "Ньюкасл", сегодня едва не забрали очки у "Челси". Глядя на значительное преимущество на табло в пользу "пенсионеров" в первом тайме, можно было подумать, что у хозяев уже нет шансов зацепиться хотя бы за один балл.

Однако после 70-й минуты подопечные Роба Эдвардса полностью перевернули игру, не хватило лишь удачи: 74-я минута - отмененный гол, 80 - удар в каркас ворот и сразу гол, 85 - снова стойка и на 87-й второй гол. Взглянув на xG (2.66 против 1.48) и на другую статистику, можно понять, что "Лутон" проиграл этот матч только по счету на табло. "Аутсайдер" в этом сезоне продолжает показывать качественный футбол.