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Концовка стоит голливудского кино. Лутон - Челси 2:3. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Лутон Таун - Челси ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Концовка стоит голливудского кино. Лутон - Челси 2:3. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

Новина українською

"Лутон" уже не та команда с начала сезона, которую нельзя было считать серьезным соперником. В прошлом матче новички АПЛ переиграли "Ньюкасл", сегодня едва не забрали очки у "Челси". Глядя на значительное преимущество на табло в пользу "пенсионеров" в первом тайме, можно было подумать, что у хозяев уже нет шансов зацепиться хотя бы за один балл.

Однако после 70-й минуты подопечные Роба Эдвардса полностью перевернули игру, не хватило лишь удачи: 74-я минута - отмененный гол, 80 - удар в каркас ворот и сразу гол, 85 - снова стойка и на 87-й второй гол. Взглянув на xG (2.66 против 1.48) и на другую статистику, можно понять, что "Лутон" проиграл этот матч только по счету на табло. "Аутсайдер" в этом сезоне продолжает показывать качественный футбол.

АПЛ, 20-й тур
Стадион: "Кенилворт Роуд" (Лутон)
"Лутон Таун" - "Челси" 2:3
Голы: Баркли (80), Адебайо (87) - Палмер (12, 69), Мадуэке (37)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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