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Тренер Борнмута: Странный сезон... У меня никогда не было такой длинной серии

Англия

Кажется, он тоже немного в шоке

Тренер Борнмута: Странный сезон... У меня никогда не было такой длинной серии

Фото: twitter.com/afcbournemouth/Автор - невідомий

Новина українською

"Борнмут" Ильи Забарного в последнее время демонстрирует просто великолепные результаты. Последний раз команда проигрывала почти 2 месяца назад. Удачные выступления позволили "вишенкам" подняться на 10-е место АПЛ. Правда, прямо сейчас они на 12-й строчке, из-за матчей в запасе.

Главный тренер Андони Ираола прокомментировал результаты "Борнмута".

Странный сезон. Мы начали очень плохо, мы не могли выиграть, а теперь все наоборот. Мы не проигрывали два месяца. Теперь игроки знают нас лучше, и календарь более благоприятный, и мы работаем очень хорошо.

Мы хотим быть в Премьер-лиге в следующем году, но сократить отставание от команд, которые занимают лидирующие позиции. В нашей лиге мы стремимся быть как можно выше.

Мы все знали, что у нас сложный график, но клуб ни разу не нервничал. Болельщики продолжали болеть, и теперь вы счастливы за эту серию. Мы попытаемся продлить ее, чтобы они могли продолжать наслаждаться этим. У меня никогда не было такой длинной серии.

Следующий матч "Борнмут" сыграет в последний день года - 31 декабря с "Тоттенхэмом". Начало в 16:00.

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Источник:
MARCA
Опубликовал: Виктор Иванчук
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