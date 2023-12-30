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Тренер Борнмута: Странный сезон... У меня никогда не было такой длинной серии
Кажется, он тоже немного в шоке
Фото: twitter.com/afcbournemouth/Автор - невідомий
"Борнмут" Ильи Забарного в последнее время демонстрирует просто великолепные результаты. Последний раз команда проигрывала почти 2 месяца назад. Удачные выступления позволили "вишенкам" подняться на 10-е место АПЛ. Правда, прямо сейчас они на 12-й строчке, из-за матчей в запасе.
Главный тренер Андони Ираола прокомментировал результаты "Борнмута".
Странный сезон. Мы начали очень плохо, мы не могли выиграть, а теперь все наоборот. Мы не проигрывали два месяца. Теперь игроки знают нас лучше, и календарь более благоприятный, и мы работаем очень хорошо.
Мы хотим быть в Премьер-лиге в следующем году, но сократить отставание от команд, которые занимают лидирующие позиции. В нашей лиге мы стремимся быть как можно выше.
Мы все знали, что у нас сложный график, но клуб ни разу не нервничал. Болельщики продолжали болеть, и теперь вы счастливы за эту серию. Мы попытаемся продлить ее, чтобы они могли продолжать наслаждаться этим. У меня никогда не было такой длинной серии.
Следующий матч "Борнмут" сыграет в последний день года - 31 декабря с "Тоттенхэмом". Начало в 16:00.
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