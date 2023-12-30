Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Волки набирают форму. Вулверхэмптон - Эвертон 3:0. Обзор матча и видео голов
Вулверхэмптон - Эвертон ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
"Вулвз" набирает ход в АПЛ. Коллектив побеждает в своем третьем поединке подряд. На этот раз пострадал "Эвертон", у которого все наоборот - три матча и три поражения.
Хозяева занимают 11-ю строчку в чемпионате, имея одинаковое количество очков с "Челси" - 28. "Ириски" близки к попаданию в зону вылета. Все зависит от того, сможет ли "Лутон", у которого 1 поединок в запасе, набрать баллы.
АПЛ, 20-й тур
"Вулверхэмптон" - "Эвертон" 3:0
Голы: Килман (25), Кунья (53), Доусон (61)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо объявило лучшего игрока команды 2023 года
- Свитолина привезла свою дочь в Новую Зеландию. Фото
- Силы обороны ликвидировали еще 750 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
- Гвардиола: Если мы проигрываем матч, то выбываем из борьбы за трофей
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн