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Волки набирают форму. Вулверхэмптон - Эвертон 3:0. Обзор матча и видео голов

Англия

Вулверхэмптон - Эвертон ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Волки набирают форму. Вулверхэмптон - Эвертон 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

Новина українською

"Вулвз" набирает ход в АПЛ. Коллектив побеждает в своем третьем поединке подряд. На этот раз пострадал "Эвертон", у которого все наоборот - три матча и три поражения.

Хозяева занимают 11-ю строчку в чемпионате, имея одинаковое количество очков с "Челси" - 28. "Ириски" близки к попаданию в зону вылета. Все зависит от того, сможет ли "Лутон", у которого 1 поединок в запасе, набрать баллы.

АПЛ, 20-й тур
"Вулверхэмптон" - "Эвертон" 3:0
Голы: Килман (25), Кунья (53), Доусон (61)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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