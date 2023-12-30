Волки набирают форму. Вулверхэмптон - Эвертон 3:0. Обзор матча и видео голов

"Вулвз" набирает ход в АПЛ. Коллектив побеждает в своем третьем поединке подряд. На этот раз пострадал "Эвертон", у которого все наоборот - три матча и три поражения.

Хозяева занимают 11-ю строчку в чемпионате, имея одинаковое количество очков с "Челси" - 28. "Ириски" близки к попаданию в зону вылета. Все зависит от того, сможет ли "Лутон", у которого 1 поединок в запасе, набрать баллы.

АПЛ, 20-й тур

"Вулверхэмптон" - "Эвертон" 3:0

Голы: Килман (25), Кунья (53), Доусон (61)