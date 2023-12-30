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Фулхэм – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Последнее лондонское дерби в 2023 году
Getty Images / Global Images Ukraine
В этом сезоне "Фулхэм" уже успел испортить настроение "Арсеналу" в первом матче между этими командами на "Эмирейтс", тогда все завершилось вничью 2:2. На этот раз "Арсенал" не будет повторять ошибок прошлого, последний матч в году нужно завершать победой и "канониры" сделают все возможное, чтобы так и произошло.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 31 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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