Фулхэм – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В этом сезоне "Фулхэм" уже успел испортить настроение "Арсеналу" в первом матче между этими командами на "Эмирейтс", тогда все завершилось вничью 2:2. На этот раз "Арсенал" не будет повторять ошибок прошлого, последний матч в году нужно завершать победой и "канониры" сделают все возможное, чтобы так и произошло.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 31 декабря.

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