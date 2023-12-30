Тоттенхэм – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Команда Андони Ираолы неожиданно расцвела и теперь вызывает не насмешки, а страх у своих оппонентов. Эти ребята умеют играть против любого соперника, их убийственные контратаки и умение играть на переходах просто завораживает.

Поэтому легкой прогулки под конец года для Анге Постекоглу и его ребят не будет, этот матч обязательно подарит свои сюрпризы.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 31 декабря.

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