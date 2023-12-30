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Тоттенхэм – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Илья Забарный едет в гости, mate
Getty Images / Global Images Ukraine
Команда Андони Ираолы неожиданно расцвела и теперь вызывает не насмешки, а страх у своих оппонентов. Эти ребята умеют играть против любого соперника, их убийственные контратаки и умение играть на переходах просто завораживает.
Поэтому легкой прогулки под конец года для Анге Постекоглу и его ребят не будет, этот матч обязательно подарит свои сюрпризы.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 31 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports +.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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