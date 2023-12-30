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Эриксен – после неудачи МЮ: Этот сезон является шагом вперед и двумя шагами назад
Говорит, что не хватает везения и лучших решений
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен - о поражении от "Ноттингема" 2:1 и форме команды.
Этот сезон в целом был шагом вперед и двумя шагами назад, и я почувствовал это сегодня. Нашей целью было добыть три очка, поэтому, безусловно, разочаровывает то, что мы остались с нулем.
Мы старались изо всех сил, но иногда не хватает везения и лучших решений в последней трети, лучшей защиты и мелких деталей. Мы имели свои шансы. У них было намного меньше, но они их забили. На данный момент мы этого не делаем. Нам нужно несколько моментов, чтобы забить гол, и это все усложняет.
Каждый просто пытается забить гол, чтобы помочь команде. Мы находимся в ситуации, когда можем забить, но пока не получается. Все заживет и наладится. Есть только один путь вперед, и он заключается в том, чтобы упорно работать. Иногда это идет против нас. Как футболист, ты хочешь показывать лучшую игру каждый день, но единственный способ достичь этого - работать.
"Манчестер Юнайтед" остался на 7-м месте (по крайней мере, пока не сыграли ближайшие преследователи). До зоны Лиги Чемпионов - 9 очков.
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