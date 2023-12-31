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Рашфорд догнал Сульшера в рейтинге бомбардиров МЮ за всю историю

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Однако норвежец опережает англичанина по количеству голов за один матч

Рашфорд догнал Сульшера в рейтинге бомбардиров МЮ за всю историю

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем поединке "Манчестер Юнайтед" против "Ноттингем Форест" нападающий "манкунианцев" Маркус Рашфорд отличился во втором тайме. Для англичанина этот гол стал 126 в составе “красных дьяволов”.

По этому показателю Рашфорд догнал Оле Гуннара Сульшера. Однако норвежец провел меньше поединков за Маркуса: 366 против 383. Оба делят 12-13 строчку в рейтинге лучших бомбардиров клуба в истории.

Чтобы попасть в топ-10 Рашфорда и обогнать Давида Герда, нужно забить еще 10 мячей. Лидирует в рейтинге Уэйн Руни с 253 голами.

В этом сезоне на счету 26-летнего Маркуса три взятия ворот и три ассиста в 19 поединках АПЛ.

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Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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