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"Я был первым среди смертных": Родри прокомментировал попадание в топ-5 Золотого мяча

Англия

Испанец точно заслужил это признание

"Я был первым среди смертных": Родри прокомментировал попадание в топ-5 Золотого мяча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Опорный полузащитник "Манчестер Сити" Родри прокомментировал попадание в первую пятерку номинантов на Золотой мяч.

“Я почувствовал чувство гордости. Быть в пятерке лучших и среди тех, с кем я играю, это уже похвалы. Больше всего я гордился тем, что представлял свою страну среди 30 финалистов. Надеюсь, в будущем нас будет больше.

Следует сказать, что я был первым среди смертных. Нынешний уровень футбола очень высок. Мы вернулись с чемпионата мира, который выиграла Аргентина, поэтому Месси заслужил эту награду. Но нельзя забывать, что такие люди, как Мбаппе и Холанд, которые забивают по 40-50 голов в год”, - сказал Родри.

Золотой мяч-2023 выиграл Лионель Месси. Вторым стал Эрлинг Холанд, третьим – Килиан Мбаппе, четвертым – Кевин де Брюйне, а Родри занял пятую позицию.

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Лионель Месси Манчестер Сити Родри Кевин Де Брюйне Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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Источник:
AS
Опубликовал: Максим Кучер
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