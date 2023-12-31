"Я был первым среди смертных": Родри прокомментировал попадание в топ-5 Золотого мяча

Опорный полузащитник "Манчестер Сити" Родри прокомментировал попадание в первую пятерку номинантов на Золотой мяч.

“Я почувствовал чувство гордости. Быть в пятерке лучших и среди тех, с кем я играю, это уже похвалы. Больше всего я гордился тем, что представлял свою страну среди 30 финалистов. Надеюсь, в будущем нас будет больше.

Следует сказать, что я был первым среди смертных. Нынешний уровень футбола очень высок. Мы вернулись с чемпионата мира, который выиграла Аргентина, поэтому Месси заслужил эту награду. Но нельзя забывать, что такие люди, как Мбаппе и Холанд, которые забивают по 40-50 голов в год”, - сказал Родри.