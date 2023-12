АПЛ. Тоттенхэм – Борнмут 3:1. Вишенки прервали свою беспроигрышную серию

Английская Премьер-лига, 20 тур

"Тоттенхэм Хостпур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

"Борнмут" пропустил более двух голов за один матч впервые с 4 ноября. Тогда “вишенки” проиграли на “Этихаде” 1:6, после чего начали безумную серию. В ней было шесть побед и одна ничья. Сегодня подопечные Ираолы споткнулись о "шпор".

Хотя и гости трижды вынимали мяч из сетки своих ворот, однако ни в одном из голов не было непосредственной вины Ильи Забарного. Через его зоны сегодня мало играли. Но обо всем по порядку.

Девятая минута – хозяева в экстазе. Сарр забил отличный гол, положив мяч из-за пределов штрафной под левую стойку. Однако через чуть больше 20 минут Папе Матар ушел с поля из-за травмы. А впереди Кубок Африки с Сенегалом. Хорошо для Постекоглу, что Бентанкур и Скипп вернулись, потому что эпидемия повреждений в составе "шпор" – основная причина, почему лондонцы потеряли лидирующие позиции.

После пропущенного мяча "Борнмут" гораздо больше бил по воротам, чем соперник. Однако количество не означает качество. До перерыва гости создали только один острый момент, да и то после рикошета от защитника – тогда мяч попал в перекладину. А "Тоттенхэм" дважды мог забивать, но удары Ричарлисона и Сона потянул Нето.

В перерыве "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" попрощался с Уго Льорисом. Легендарный французский голкипер ушел из лондонской команды после 11 лет карьеры. Настоящая икона "шпор".

Второй тайм получился значительно, значительно веселее. Обе команды не сторонились идти в атаку. В первые минуты коллективы обменялись реально голевыми моментами. Сначала Викарио невероятным сейвом остановил удар Соланке, а впоследствии Ришарлисон не реализовал выход один на один – пробил и мимо Нэто, и мимо ворот.

После небольшого затишья Соланке не реализовал свой очередной момент, а затем "Борнмут" пропустил второй раз. Провалился правый фланг обороны гостей. Ло Чельсо подстерег Смита на противоходе и закинул ему за спину. Сон ворвался с мячом в штрафную, выдержал паузу и пробил мимо голкипера.

Третий гол не заставил себя долго ждать: прошло всего восемь минут после второго. На этот раз провалился левый фланг обороны "вишенок". Там получил передачу Джонсон и прострелил в центр. Сенеси не углядел за Ришарлисоном. Бразилец наконец-то забил сегодня. Кстати, пятый гол в последних пяти матчах для нападающего. Реинкарнация?

⚽️ 80' Richarlison ⚪️

⚽️ 84' Scott ????



A first Premier League goal for Alex Scott, but Spurs lead 3-1 going into the final few minutes#TOTBOU pic.twitter.com/1HmbQgadAV