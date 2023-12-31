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АПЛ. Тоттенхэм – Борнмут 3:1. Вишенки прервали свою беспроигрышную серию
"Шпоры" победили не без везения
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 20 тур
"Тоттенхэм Хостпур Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Саймон Хупер
"Борнмут" пропустил более двух голов за один матч впервые с 4 ноября. Тогда “вишенки” проиграли на “Этихаде” 1:6, после чего начали безумную серию. В ней было шесть побед и одна ничья. Сегодня подопечные Ираолы споткнулись о "шпор".
Хотя и гости трижды вынимали мяч из сетки своих ворот, однако ни в одном из голов не было непосредственной вины Ильи Забарного. Через его зоны сегодня мало играли. Но обо всем по порядку.
Девятая минута – хозяева в экстазе. Сарр забил отличный гол, положив мяч из-за пределов штрафной под левую стойку. Однако через чуть больше 20 минут Папе Матар ушел с поля из-за травмы. А впереди Кубок Африки с Сенегалом. Хорошо для Постекоглу, что Бентанкур и Скипп вернулись, потому что эпидемия повреждений в составе "шпор" – основная причина, почему лондонцы потеряли лидирующие позиции.
SARR BOY ???? pic.twitter.com/iecaDkFB6U— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 31, 2023
После пропущенного мяча "Борнмут" гораздо больше бил по воротам, чем соперник. Однако количество не означает качество. До перерыва гости создали только один острый момент, да и то после рикошета от защитника – тогда мяч попал в перекладину. А "Тоттенхэм" дважды мог забивать, но удары Ричарлисона и Сона потянул Нето.
В перерыве "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" попрощался с Уго Льорисом. Легендарный французский голкипер ушел из лондонской команды после 11 лет карьеры. Настоящая икона "шпор".
Второй тайм получился значительно, значительно веселее. Обе команды не сторонились идти в атаку. В первые минуты коллективы обменялись реально голевыми моментами. Сначала Викарио невероятным сейвом остановил удар Соланке, а впоследствии Ришарлисон не реализовал выход один на один – пробил и мимо Нэто, и мимо ворот.
После небольшого затишья Соланке не реализовал свой очередной момент, а затем "Борнмут" пропустил второй раз. Провалился правый фланг обороны гостей. Ло Чельсо подстерег Смита на противоходе и закинул ему за спину. Сон ворвался с мячом в штрафную, выдержал паузу и пробил мимо голкипера.
???? pic.twitter.com/NKxMMZ6zvI— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 31, 2023
Третий гол не заставил себя долго ждать: прошло всего восемь минут после второго. На этот раз провалился левый фланг обороны "вишенок". Там получил передачу Джонсон и прострелил в центр. Сенеси не углядел за Ришарлисоном. Бразилец наконец-то забил сегодня. Кстати, пятый гол в последних пяти матчах для нападающего. Реинкарнация?
⚽️ 80' Richarlison ⚪️— Premier League (@premierleague) December 31, 2023
⚽️ 84' Scott ????
A first Premier League goal for Alex Scott, but Spurs lead 3-1 going into the final few minutes#TOTBOU pic.twitter.com/1HmbQgadAV
Ну не заслуживал "Борнмут" разгрома в этом матче. Гости интересно атаковали, но пропускали очень разительные контратаки. Однако на 84 минуте и подопечным Ираолы удалось резкое наступление. Они все сделали быстро и четко, а атаку завершил 20-летний Скотт. Первый гол в АПЛ для полузащитника.
Казалось, что преимущество в два мяча – победа у хозяев в кармане. Однако эмоции зашкаливали. Арбитр добавил восемь минут ко второму тайму. На старте компенсированного времени тренерские штабы обоих коллективов успели потолкаться. Поэтому переигрывали еще поверх дополнительных минут, в результате чего Скотт забил гол. Однако все-таки офсайд, что и подтвердил VAR.
Неприятное поражение для "Борнмута", но не критическое. Команда находится на подступах к верхней половине турнирной таблицы и комфортно себя чувствует. А вот "Тоттенхэм" вплотную сблизился с лидерами. До четвертого "Арсенала" теперь всего одно очко, а до первого "Ливерпуля" – три (у "мерсисайдцев" еще матч в запасе). Борьба становится все более интересной.
"Тоттенхэм" – "Борнмут" 3:1
Голы: Сарр 9, Сон 72, Ришарлисон 80 – Скотт 84
Тоттенхэм: Викарио – Порро, Эмерсон Роял, Дэвис, Удоги – Сарр (Скипп 57), Бентанкур (Хейбьерг 59) – Джонсон (Хиль 82), Ло Чельсо (Ло Чельсо 82), Сон – Ришарлисон (Велис 82)
Борнмут: Нету – Смит, Забарный, Сенеси, Уаттара (Ааронс 46) – Кук, Кристи (Скотт 69) – Тавернье, Клюйверт (Биллинг 61), Синистерра (Семенио 61) – Соланке (Брукс 82)
Предупреждения: Скипп 57, Эмерсон Роял 88, Ло Чельсо 90+3 (за пределами поля), Постекоглу 90+3 (за пределами поля) – Клюйверт 25, Сенеси 80, Семенио 84
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