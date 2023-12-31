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Шпоры сдержали пыл вишен. Тоттенхэм - Борнмут 3:1. Обзор матча и видео голов

Англия

Тоттенхэм - Борнмут ⋉3:1⋊ Видео и обзор матча ⋇ 31.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Шпоры сдержали пыл вишен. Тоттенхэм - Борнмут 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

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Сон и Ришарлисон снова продолжают давать результат. В очередном матче на счету форвардов голевые действия, которые позволяют "шпорам" закрепиться на 5-й строчке АПЛ. Кореец проводит невероятный сезон: 17 результативных действий (12 голов и 5 ассистов) в 20 поединках - больше чем за весь прошлый сезон (16).

"Борнмут" прервал свою беспроигрышную серию. Команде Забарного удалось не проигрывать в течение 7-и последних поединков, однако подопечные Постекоглу смогли сдержать пыл вишен. Сейчас они занимают 12-ю позицию в АПЛ.

Английская Премьер-лига, 20 тур

"Тоттенхэм Хостпур Стэдиум" (Лондон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

"Тоттенхэм" - "Борнмут" 3:1

Голы: Сарр 9, Сон 72, Ришарлисон 80 - Скотт 84

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Шарапа
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