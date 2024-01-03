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"Не собираюсь менять свой прогноз". Невилл - о судьбе чемпионского титула АПЛ

Англия

Эксперт заявил, что "Арсенал" все еще способен выиграть чемпионат

"Не собираюсь менять свой прогноз". Невилл - о судьбе чемпионского титула АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Невилл считает, что "Арсенал" еще может претендовать на титул АПЛ, несмотря на неудачные результаты в конце 2023 года.

"Я не собираюсь менять свой прогноз, нельзя срываться в середине сезона. Они не полностью выпали из гонки.

У них будет разочарование, у них будет разочарование в самих себе, и болельщики "Арсенала" будут ощущать разочарование на фоне последних двух-трех недель, потому что они, как мне кажется, упустили возможность оказаться в великолепной позиции.

Речь не о положении, при котором можно было бы точно сказать, что они станут чемпионами, но об отрыве в размере четырех-пяти-шести очков, который они должны были приобрести за последние несколько недель.

У них был трудный период, но они могут вернуться, и они все еще способны выиграть чемпионат. Проблема таится в зоне атаки, сейчас у них возникли трудности с попаданием мяча в ворота.

Есть вопрос с нападающим. У них два хороших форварда - Нкетиа и Жезус, но каждый из них – второй или третий нападающий. Никто из них не форвард №1, а "Арсеналу" как раз такой нужен", - заявил Невилл.

После 20-ти сыгранных матчей "Арсенал" занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Источник:
Metro
Опубликовал: Алина Ерофеева
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