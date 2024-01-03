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Холанд, Бруну, Сака, Родри и ван Дейк - в сборной АПЛ-2023 от WhoScored
В сборную включались игроки с самым высоким рейтингом
Фото: premierleague.com
Три игрока "Ливерпуля" включены в сборную АПЛ за 2023 год по версии WhoScored.
Также в команду попали два представителя "Манчестер Сити", по одному футболисту из "Астон Виллы", "Арсенала", "Манчестер Юнайтед", "Фулхэма", "Брентфорда" и "Эвертона".
В сборную включались игроки с наивысшим рейтингом на соответствующей позиции, которые вышли в стартовом составе не менее 30 раз.
Состав выглядит следующим образом:
- - вратарь: Алиссон ("Ливерпуль", 6,83 балла);
- - защитники: Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль", 7,29), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", 7,19), Итан Пиннок ("Брентфорд", 7,14), Энтони Робинсон ("Фулхэм", 6,92);
- - полузащитники: Букайо Сака ("Арсенал", 7,44), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", 7,36), Родри ("Манчестер Сити", 7,28), Дуайт Макнил ("Эвертон", 7,18);
- - нападающие: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", 7,39), Олли Уоткинс ("Астон Вилла", 7,22).
???????????????????????????? Premier League Team of the Year pic.twitter.com/s8aXbHwyD1— WhoScored.com (@WhoScored) January 2, 2024
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