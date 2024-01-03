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Холанд, Бруну, Сака, Родри и ван Дейк - в сборной АПЛ-2023 от WhoScored

Англия

В сборную включались игроки с самым высоким рейтингом

Холанд, Бруну, Сака, Родри и ван Дейк - в сборной АПЛ-2023 от WhoScored

Фото: premierleague.com

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Три игрока "Ливерпуля" включены в сборную АПЛ за 2023 год по версии WhoScored.

Также в команду попали два представителя "Манчестер Сити", по одному футболисту из "Астон Виллы", "Арсенала", "Манчестер Юнайтед", "Фулхэма", "Брентфорда" и "Эвертона".

В сборную включались игроки с наивысшим рейтингом на соответствующей позиции, которые вышли в стартовом составе не менее 30 раз.

Состав выглядит следующим образом:

  • - вратарь: Алиссон ("Ливерпуль", 6,83 балла);
  • - защитники: Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль", 7,29), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", 7,19), Итан Пиннок ("Брентфорд", 7,14), Энтони Робинсон ("Фулхэм", 6,92);
  • - полузащитники: Букайо Сака ("Арсенал", 7,44), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", 7,36), Родри ("Манчестер Сити", 7,28), Дуайт Макнил ("Эвертон", 7,18);
  • - нападающие: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", 7,39), Олли Уоткинс ("Астон Вилла", 7,22).
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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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