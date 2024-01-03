Холанд, Бруну, Сака, Родри и ван Дейк - в сборной АПЛ-2023 от WhoScored

Три игрока "Ливерпуля" включены в сборную АПЛ за 2023 год по версии WhoScored.

Также в команду попали два представителя "Манчестер Сити", по одному футболисту из "Астон Виллы", "Арсенала", "Манчестер Юнайтед", "Фулхэма", "Брентфорда" и "Эвертона".

В сборную включались игроки с наивысшим рейтингом на соответствующей позиции, которые вышли в стартовом составе не менее 30 раз.

Состав выглядит следующим образом:

- вратарь: Алиссон ("Ливерпуль", 6,83 балла);

Алиссон ("Ливерпуль", 6,83 балла); - защитники: Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль", 7,29), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", 7,19), Итан Пиннок ("Брентфорд", 7,14), Энтони Робинсон ("Фулхэм", 6,92);

Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль", 7,29), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", 7,19), Итан Пиннок ("Брентфорд", 7,14), Энтони Робинсон ("Фулхэм", 6,92); - полузащитники: Букайо Сака ("Арсенал", 7,44), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", 7,36), Родри ("Манчестер Сити", 7,28), Дуайт Макнил ("Эвертон", 7,18);

Букайо Сака ("Арсенал", 7,44), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", 7,36), Родри ("Манчестер Сити", 7,28), Дуайт Макнил ("Эвертон", 7,18); - нападающие: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", 7,39), Олли Уоткинс ("Астон Вилла", 7,22).