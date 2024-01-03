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Манчестер Юнайтед отпустит Санчо в аренду в Боруссию Д - Источник
Юнайтед готов отпустить игрока в аренду
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" готов отпустить нападающего Джейдона Санчо в "Боруссию" Дортмунд на правах полугодовой аренды. "Шмели" заплатят "дьяволам", но манкунианцы будут выплачивать игроку часть зарплаты. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, соглашение между клубами находится на продвинутой стадии. "Боруссия" хочет, чтобы игрок присоединился к команде в ближайшее время. Напомним, Санчо перестал попадать в заявку "красных дьяволов" после того, как в конце августа поссорился с главным тренером команды Эриком тен Хагом.
Ранее в своей карьере Джейдон уже выступал за "Боруссию", откуда и перебрался в "Манчестер Юнайтед" в 2021 году.
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