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Манчестер Юнайтед отпустит Санчо в аренду в Боруссию Д - Источник

Англия

Юнайтед готов отпустить игрока в аренду

Манчестер Юнайтед отпустит Санчо в аренду в Боруссию Д - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" готов отпустить нападающего Джейдона Санчо в "Боруссию" Дортмунд на правах полугодовой аренды. "Шмели" заплатят "дьяволам", но манкунианцы будут выплачивать игроку часть зарплаты. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение между клубами находится на продвинутой стадии. "Боруссия" хочет, чтобы игрок присоединился к команде в ближайшее время. Напомним, Санчо перестал попадать в заявку "красных дьяволов" после того, как в конце августа поссорился с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее в своей карьере Джейдон уже выступал за "Боруссию", откуда и перебрался в "Манчестер Юнайтед" в 2021 году.

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Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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