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Монако обсуждает аренду защитника Вест Хэма

Англия

Клубы ведут переговоры по трансферу Керера

Монако обсуждает аренду защитника Вест Хэма

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"Монако" и "Вест Хэм" сегодня, 3 декабря, обсуждали трансфер Тило Керера. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации, соглашение будет в форме аренды и будет иметь опцию выкупа, который может стать обязательным, исходя из спортивных целей.

Тило Керер сыграл 12 матчей и не отметился никакими результативными действиями во всех турнирах этого сезона.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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