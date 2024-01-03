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Монако обсуждает аренду защитника Вест Хэма
Клубы ведут переговоры по трансферу Керера
"Монако" и "Вест Хэм" сегодня, 3 декабря, обсуждали трансфер Тило Керера. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации, соглашение будет в форме аренды и будет иметь опцию выкупа, который может стать обязательным, исходя из спортивных целей.
Тило Керер сыграл 12 матчей и не отметился никакими результативными действиями во всех турнирах этого сезона.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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