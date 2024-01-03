Монако обсуждает аренду защитника Вест Хэма

"Монако" и "Вест Хэм" сегодня, 3 декабря, обсуждали трансфер Тило Керера. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации, соглашение будет в форме аренды и будет иметь опцию выкупа, который может стать обязательным, исходя из спортивных целей.

Тило Керер сыграл 12 матчей и не отметился никакими результативными действиями во всех турнирах этого сезона.