Боруссия Д хочет арендовать своего бывшего игрока у Манчестер Юнайтед

Дортмундская "Боруссия" ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" об аренде Джейдона Санчо. Об этом сообщает Sky Sport.

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Немецкий клуб готов заплатить 3,5 миллиона евро за аренду футболиста до конца этого сезона. Несколько дней назад СМИ информировали, что "Ювентус" и "РБ Лейпциг" также интересуются Санчо.

Джейдон из-за конфликта с главным тренером "МЮ" тен Хагом сыграл всего три матча в этом сезоне.