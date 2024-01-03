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Боруссия Д хочет арендовать своего бывшего игрока у Манчестер Юнайтед

Англия
Обновлено

Будущее футболиста пока неизвестно

Боруссия Д хочет арендовать своего бывшего игрока у Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" об аренде Джейдона Санчо. Об этом сообщает Sky Sport.

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Немецкий клуб готов заплатить 3,5 миллиона евро за аренду футболиста до конца этого сезона. Несколько дней назад СМИ информировали, что "Ювентус" и "РБ Лейпциг" также интересуются Санчо.

Джейдон из-за конфликта с главным тренером "МЮ" тен Хагом сыграл всего три матча в этом сезоне.

Читайте такжеМЮ и Боруссия Дортмунд сегодня обсудят обмен Санчо на Малена
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Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
skysports
Опубликовал: Екатерина Власова
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