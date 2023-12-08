МЮ и Боруссия Дортмунд сегодня обсудят обмен Санчо на Малена

"Манчестер Юнайтед" и "Боруссии" сегодня обсудят обмен футболистами.

По данным инсайдера Кристиана Фалька, между представителями клубов сегодня в Дортмунде состоится встреча по поводу возможного обмена Джейдона Санчо на Дониэлла Малена.

"Боруссия" требует от "Манчестер Юнайтед" 30 млн евро за Малена или Санчо в обмен на 24-летнего нидерландца.

Джейдон провел 3 матча в АПЛ в текущем сезоне. На счету Малена 12 игр и 4 гола в Бундеслиге.

C августа Санчо отстранен от работы с "МЮ" из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.