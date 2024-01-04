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Челси отдал своего хавбека в аренду в Хаддерсфилд Таун
Алекс Матос будет выступать в Чемпионшипе
"Хаддерсфилд Таун" подписал контракт аренды до конца сезона с полузащитником "Челси" Алексом Матосом.
"В отличие от всех наших нынешних вариантов, я очень хочу начать работать именно с Алексом. Хочу сразу увидеть, как его игра может дополнить и усилить не только его товарищей по команде в полузащите, но и команду в целом", сказал главный тренер "Хаддерсфилд Таун" Даррен Мур.
19-летний игрок перешел в "Челси" летом из "Норвич Сити" и уже успел дважды сыграть в основном составе команды.
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