Челси отдал своего хавбека в аренду в Хаддерсфилд Таун

"Хаддерсфилд Таун" подписал контракт аренды до конца сезона с полузащитником "Челси" Алексом Матосом.

"В отличие от всех наших нынешних вариантов, я очень хочу начать работать именно с Алексом. Хочу сразу увидеть, как его игра может дополнить и усилить не только его товарищей по команде в полузащите, но и команду в целом", сказал главный тренер "Хаддерсфилд Таун" Даррен Мур.