Рубен Диаш - о гонке за титул: Мы возвращаемся на правильный путь

Центральный защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш высказался о гонке за чемпионский титул в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

"Думаю, сейчас мы начинаем чувствовать себя в своей тарелке. После того, чего мы достигли в прошлом сезоне, нам пришлось спуститься с небес на землю и почувствовать те незначительные моменты, которые на самом деле играют важную роль.

Мы все больше и больше возвращаемся на правильный путь. Стоит только расслабиться, как все закончится. Впереди еще много матчей, нас ждет тяжелая работа", - приводит слова Диаша издание Manchester Evening News.