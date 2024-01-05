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Рубен Диаш - о гонке за титул: Мы возвращаемся на правильный путь

Англия

Защитник Манчестер Сити высказался о гонке за чемпионский титул

Рубен Диаш - о гонке за титул: Мы возвращаемся на правильный путь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш высказался о гонке за чемпионский титул в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

"Думаю, сейчас мы начинаем чувствовать себя в своей тарелке. После того, чего мы достигли в прошлом сезоне, нам пришлось спуститься с небес на землю и почувствовать те незначительные моменты, которые на самом деле играют важную роль.

Мы все больше и больше возвращаемся на правильный путь. Стоит только расслабиться, как все закончится. Впереди еще много матчей, нас ждет тяжелая работа", - приводит слова Диаша издание Manchester Evening News.

После 19 проведенных матчей в текущем сезоне АПЛ "Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков. У лидирующего "Ливерпуля" - 45 очков, но "горожане" провели на одну игру меньше.

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Манчестер Сити Рубен Диаш
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Источник:
manchestereveningnews
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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