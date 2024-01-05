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Тренер Челси прокомментировал вероятный трансфер Конора Галлахера
Он счастлив в Челси, я так думаю (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал, вероятный, трансфер Конора Галлахера.
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"Думаю, понятно, что у Конора все еще есть полуторагодичный контракт с клубом. Но вы спрашиваете о будущем. Конечно, это останется между клубом и игроком. Но сейчас нечего объявлять, нечего говорить. Клуб им доволен. Он счастлив здесь, я так думаю".
Конор Галлахер сыграл 19 матчей и отдал 4 ассиста в Премьер-Лиге в этом сезоне.
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