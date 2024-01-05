  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Челси прокомментировал вероятный трансфер Конора Галлахера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Челси прокомментировал вероятный трансфер Конора Галлахера

Англия
Обновлено

Он счастлив в Челси, я так думаю (с)

Тренер Челси прокомментировал вероятный трансфер Конора Галлахера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал, вероятный, трансфер Конора Галлахера.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Думаю, понятно, что у Конора все еще есть полуторагодичный контракт с клубом. Но вы спрашиваете о будущем. Конечно, это останется между клубом и игроком. Но сейчас нечего объявлять, нечего говорить. Клуб им доволен. Он счастлив здесь, я так думаю".

Конор Галлахер сыграл 19 матчей и отдал 4 ассиста в Премьер-Лиге в этом сезоне.

Читайте такжеЧелси отдал своего хавбека в аренду в Хаддерсфилд Таун

По теме
yellow-arrow
Ярмолюк остался в запасе Брентфорда на кубковый матч с Вулверхэмптоном
yellow-arrow
Арсенал открыт для зимних трансферов, но сосредотачивается на своих игроках
yellow-arrow
Еще один лондонский клуб заинтересовался Довбиком
Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Конор Галлахер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости