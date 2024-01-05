Тренер Челси прокомментировал вероятный трансфер Конора Галлахера

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал, вероятный, трансфер Конора Галлахера.

"Думаю, понятно, что у Конора все еще есть полуторагодичный контракт с клубом. Но вы спрашиваете о будущем. Конечно, это останется между клубом и игроком. Но сейчас нечего объявлять, нечего говорить. Клуб им доволен. Он счастлив здесь, я так думаю".