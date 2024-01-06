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Сразу два гранда АПЛ заинтересованы в левом защитнике Реал Мадрида - СМИ

Англия

МЮ и Челси готовые побороться за Менди

Сразу два гранда АПЛ заинтересованы в левом защитнике Реал Мадрида - СМИ

Фото: twitter.com/realmadrid / Автор: неизвестен

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"Манчестер Юнайтед" и "Челси" нацелены в приобретении левого защитника мадридского "Реала" Ферлана Менди. Об этом сообщает Transfer News Live.

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По информации Transfer News Live, английские клубы "Манчестер Юнайтед" и "Челси" заинтересованы в приобретении 28-летнего француза в январе. Сумма за которую они готовы купить Менди пока неизвестна.

Напомним, в текущем сезоне Менди принял участие в 14 матчах без результативных действий.

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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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